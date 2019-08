I opptrening til ny proffkamp

Mye har skjedd i Team Hofstædter siden proffdebuten i ultimate bare knucle boxing (verdens raskest voksende kampsport) 30 mars, som endte med ankelbrudd og tap for Lee Mcgarry i Manchester.

Fikk hjelp

Etter tre uker på ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus, eller som Stanley kaller det: «Verdens beste sykehus med fantastiske sykepleiere og ikke minst en ekstremt dyktig kirug», bar det hjem og rett i gang med restitusjonen.

Stanley var heldig og fikk fra sykesenga en «ny sjanse» til å få hjelp av sirdølen Arild «Hulk» Haugen.

– Den kompetansen, hjelpen med ernæringen og restitusjonen jeg har fått har vært uvurderlig for dette comebacket. Det at et svært komplisert brudd på tre plasser i ankelen kan bli så bra, har jeg alt å takke Arild Haugen og kirurgen min Dr. Omarchanov for, sier Stanley.

Fakta: Fakta Ubkb (Ultimate bare knuckle boxing) Eies og drives av Shaun og Amanda Smith. Shaun Smith er kjent fra serien og bokutgivelsen UK´s scariest debt collector og serien Bare knuckle fight club. Bare knuckle boxing har eksistert i England i århundrer. Mye av det foregikk tidligere i undergrunn en og på hemmelige steder. I 2018 ble det endelig godkjent og tillatt i England. I bare knuckle boxing brukes kun bandasjer, tape, tannbeskyttere og susp. Reglene er de samme som i profesjonell boksing, som er bestemt av det British board of boxing control, med et par forskjeller. Det finnes ingen boksehansker selvfølgelig, det er telling til 20 med stående 18, i motsetning til ordinær boksing som har 10 med stående 8. Rundene er på 3 x 2 minutter, foruten tittelkamper som er fem runder.

Proft team

Team Hofstædter har vokst og blitt et profesjonelt team. Det består foruten nevnte Haugen (ansvarlig for ernæring/muskelutvikling) av hovedtrener Ronny Hansen, massør/muskelterapeut Bjørgulf Hansen, markedsansvarlig Lars Erik Bakken og økonomi-/designansvarlig Helene Hofstædter.

Stanley er også involvert i en kleskolleksjon, der overskuddet går til Blå Kors i Kristiansand. Stanley har mistet to lillebrødre av rusrelaterte årsaker, og ønsker å hjelpe mennesker og deres familier innen denne kategorien.

Privat

Skal holde foredrag

– Jeg har en forhistorie og en oppvekst som det lett kunne blitt filmmateriale i dag. Men jeg har alltid vært fast bestemt på å ikke bli en del av statistikken for barn med en slik bakgrunn. Jeg nekter å se på meg selv som et offer. De aller fleste med min historie bruker den destruktivt og ofte som en unnskyldning til å ikke bli det de kan. Jeg vil vise og fortelle hvordan man kan gjøre det motsatte og la det bli en motivasjon til å nå så langt enn vil, sier Stanley og legger til:

– Jeg har på forespørsel utarbeidet et foredragsmateriale som det nå er stor interesse for. Og det forhandles i disse dager om detaljer rundt dette. Jeg gleder meg til å få møte ungdom og foreldre rundt i landet og få dele min historie.

Trening og oppkjøring

Det har dreid seg mye om restitusjon fram til nå. Vi har underveis forsiktig økt treningsmengden for å sikre oss at foten skal være 100 prosent klar til oppkjøringen som starter 9 september. Funksjonell trening har vært i fokus denne perioden.

Vi har også hatt litt fokus på ernæring og kosten i denne perioden. Stanley har til nå gått ned seks kilo, og vi håper å være rett på vekt når oppkjøringen starter 9. september. Ønsket matchvekt er 103–104 kilo.

– Denne oppkjøringsperioden blir helt annerledes for meg. Før den første matchen hadde jeg sju uker på å komme i form til kampen. En oppkjøring svært preget av et opphold på sykehus og to-tre døgn i koma. Samtidig som jeg skulle legge opp treningen alene, skulle jeg også ordne med sponsorer, sier Stanley.

– Til tross for at Arild Haugen ringte meg og understreket hvor viktig det var å ha et skikkelig støtteapparat rundt meg, overså jeg arrogant det. Det var også det som tok meg mest på senga i England. Jeg har vært vant til ca. hundre tilskuere i tidligere kamper, i proffdebuten var det et par tusen skrikende tilskuere.

Sugen på tittelkamp

Innenfor tungvektsklassen til Stanley har det skjedd interessante ting. Stanleys første motstander Lee Mcgarry går 2. november tittelkamp. Dette etter at han som underdog tidligere i år knocket ut K1-verdensmesteren i tungvekt: Lukaz Parobiec i første runde. Lee Mcgarry møter skotten Gareth ́Gumpy ́ Walker. Skulle Lee vinne denne kampen og bli mester, så er det ikke umulig at Stanley (hvis han vinner) får muligheten til å utfordre Lee.

– Når det kommer til en returmatch mellom meg og Lee, ligger det nok i kortene at denne kommer på et nærliggende tidspunkt. Vi har definitivt noe uoppgjort. Hvis det skulle være med en tittel i potten, er det bare kult. Men først får vi se hva som skjer 2. november, sier Stanley og avslutter:

– Jeg konsentrerer meg først og fremst om Ben Waddington, som jeg møter den datoen. Jeg trener som om hver kamp er en tittelkamp og jeg er ekstremt motivert, og ikke minst lysten på å få vise verden hva jeg duger til. Det er ingen hemmelighet at jeg er ganske skuffet over forrige kamp, og oppgitt over at en brukket ankel satte en stopper for at den kunne fortsette.

Engelske Ben Waddington veier rundt 120 kilo og er en erfaren fighter. Han har sju bare knuckle boxing-kamper, og har bakgrunn fra boksing.

