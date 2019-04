Randesund avsluttet med stil

KRISTIANSAND: Søndag formiddag spilte først Randesunds 3. divisjonslag kamp mot Åkra. Åkra hadde slått AK 28 lørdag og AK 28 var avhengig av hjelp fra RIL for å rykke opp til 2. divisjon. Og den hjelpen fikk de. I en kamp som svingte fram og tilbake endte det 31-31, etter at Randesund utlignet helt på slutten.

Dermed rykker AK 28 opp til 2. divisjon og byen vil være sikret minst to lag på dette nivået i kommende sesong også. I verste fall blir det tre lag, men forhåpentligvis rykker KIF opp til første divisjon etter sitt nært forestående kvalifiseringsspill.

Finn Sverre Lislevand

Da må KIF imidlertid levere bedre enn de gjorde i lokaloppgjøret mot Randesund seinere på dagen. Randesund kom til kampen etter en god vårsesong og KIF var allerede suveren seriemester. Men kunne det bli jevnt? Begge lag spilte med toppet mannskap og KIF var soleklare favoritter.

Det var bortelaget som kom best i gang og innleide Henrik Westgaard sørget tidlig for 1–0. Og før to minutter var passert ledet de 2–0. Men RIL-guttene jobbet seg inn i kampen og anført av en meget god Simen Neset i mål ledet de 16–10 til pause.

Finn Sverre Lislevand

I andre omgang kom KiF med fullt trøkk og midtveis sto det 20–20. Men Randesund viste moral og vilje og gikk opp i ny ledelse – denne gang 25–20.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

KIF ga seg ikke og kom tilbake enda en gang. Da det gjensto fire minutter, var de bare ett mål bak. Men Randesund holdt unna og vant 29–26. Kampen sett under ett var det fortjent. Randesund har avsluttet sesongen råsterkt og har kun to tap på de siste 12 kampene.

Det var et intenst oppgjør slik et lokaloppgjør skal være. Dommerne tillot tøft spill og det var mange og harde dueller og til tider noe amper stemning. Randesund pådro seg 4 x 2 minutter med utvisninger. KIF 6 x 2. Toppscorer for Randesund var Petter Johansen med sju mål. Det samme hadde Sebastian Schultz Hansen for KIF.