Randesund er Norges femte beste håndballag

Randesund var blant de 64 påmeldte lagene til denne nasjonale eliteserien for J18-lag. Alle lagene måtte kvalifisere seg til Lerøyserien ved å spille to kvalifiseringsrunder. Jentene kvalifiserte seg og var da blant de 24 lag som skulle spille videre i Lerøyserien. De ble delt opp i to puljer bestående av 12 lag i hver pulje, der de fire beste lagene i hver pulje gikk videre til nasjonalt sluttspill. Også her klarte Randesund å kvalifisere seg.

Fredag møtte Randesund-jentene Fyllingen og det ble en tøff kamp, som kristiansanderne tapte. Med nye krefter lørdag morgen møtte Randesund-jentene til kamp mot et sterkt Byåsen-lag. Dee med nytt tap for grønntrøyene.

Lørdag ettermiddag møtte Randesund-jentene det andre Kristiansand-aget, nemlig Våg. I dette lokaloppgjøret spilte Randesund godt og vant solid 31–20. Med denne seieren var jentene klare for plasseringskamp om 5. plassen, mot Charlottenlund søndag formiddag.

Kampen mot Charlottenlund gikk litt tregt i begynnelsen og jentene lå tidlig i kampen bak med 0–5. Etter en timeout med noen justeringer i forsvar, sørget jentene for å snu kampen og vant 29–25. Randesund-jentene spilte opp mot sitt beste i denne kampen og framsto som et veldig godt kontringslag med et solid forsvarsspill.