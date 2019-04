Nær 300 deltakere i Bortelid Skifestival

ÅSERAL: For kanskje aller første gang konkurrerte skøyterne og de som går klassisk i samme klasse. Etter nøye utregning på forhånd, fikk klassiskløperne rundt ni minutters forsprang i fellesstarten. Det var mer enn nok for vinneren av løpet, Tor Olav Svaland fra Birkenes.

Han ble slått i sluttid med fire minutter og 21 sekunder av John Olav Svaland fra Øvrebø, men sistnevnte måtte dermed se seg slått med nesten fem minutter når man tar med handikappet. I kvinneklassen var det Karianne Rosef som gikk til topps, imponerende raskt og bare et drøyt kvarter etter vinneren av herreklassen. Karianne ble fulgt av datter Åse Marie, begge fra Birkenes IL, på andreplass.

Tor Mjaaland

Kraftprøve

Og for å holde oss litt til i den lengste løypa, så ble den en kraftprøve av dimensjoner. Mange hundre høydemeter stigning, sludd og regnbyger underveis og skikkelig sliteføre møtte deltakerne. Med en sluttid på 2.13.03 i herreklassen og rundt to og en halv time på vinner av dameklassen, gikk det kjapt unna trass i tøffe forhold.

Privat

Men minst like viktig denne dagen var det at mange også stilte opp i 40-kilometeren uten tidtaking og tok turen over fjellet som en tøff treningstur med nummer på brystet. Og at over 200 stilte opp i 10-kilometeren, enten med eller uten tidtaking. Løperne fikk da også god service med ferske bakervarer underveis og ved målgang.

Ønsker årlig arrangement

Sjelden har vi sett så mange smil ved målgang og hørt så mange positive kommentarer fra deltakerne. Arrangører var Oddersjaa SSK, Åseral IL, Røde Kors Hjelpekorps og Grunneigarlaget på Bortelid. Hjelpekorpset får sin fortjente del av overskuddet fra rennet.

Løpsleder Anstein Mykland hadde lagt ned et voldsomt arbeid for å skape de beste rammer rundt Bortelid Skifestival. Målet er at turløpet med lav terskel og familieprofil skal bli et årlig arrangement.

