Trenertalentets suksess gir full stall

Da 94-modellen Johan Kringeland Eriksen i august 2016, snaut 22 år gammel, tok skrittet ut og startet opp sin egen travtrenervirksomhet, var det en tøff bransje han beveget seg ut i. Konkurrentene er mange, og det er en utfordrende jobb å lokke til seg hesteeiernes oppmerksomhet. Kringeland Eriksen har imidlertid nesten siden han startet opp sin virksomhet klart å tiltrekke seg lojale hesteeiere.

– Jeg satser på en helt annen måte enn de fleste andre nystartede travtrenere. Mitt fokus på å forme unghester helt fra starten av har gjort at jeg har truffet en helt annen kundegruppe. For meg har det vært et stort mål å skape hestene selv, ikke bare kjøpe inn ferdige løpshester, understreker Eriksen.

Tør å flagge ambisjoner

Allerede etter seks måneders drift hadde da Grimstad-baserte Kringeland Eriksen full stall, og i takt med fremgangene har også interessen fra hesteeierne vært stor. Etter at han flyttet sin virksomhet til Sørlandets Travpark på tampen av fjoråret har ikke en eneste boks stått tom hos 24-åringen.

– Jeg tør å si at jeg vil bli best, og det har nok falt i god jord hos mange hesteeiere. Jeg er på ingen måte utlært og har mye igjen lære, men jeg tør å flagge at jeg har ambisjoner, er en av Eriksens forklaringer.

Sterk statistikk

Og tallenes tale er tydelig; trenertalentets stallhester har så langt i 2019 gjort 24 starter. Det har endt med fem seire og hele 13 plasseringer blant de tre fremste, en svært sterk statistikk. Seinest mandag denne uka tok Eriksen en imponerende stalldobbel da først Skeie Trym vant på Jarlsberg før debutanten Fantomet overbeviste til seier i sitt debutløp på Klosterskogen seinere på kvelden.

Førstkommende søndag starter stallens stjerne, Kringeland Enok, på hjemmebanen Sørlandets Travpark. Samme kveld avlegger tre år gamle Bork Viking og L.B. Valborg sine prøveløp – samtlige tre formet fra bunnen av en av landets største travtrenertalenter.