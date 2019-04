Mandals Turnforening sprudlet på Lista

LISTA: Vi møtte blide, forventningsfulle og litt trøtte opp på Speidertomta lørdag morgen. Tre busser sto klare og ventet på oss, 160 gymnaster, og foreldre med kaffe i koppen. Turen gikk til vakre Lista. Det var Farsund Turnforening som hadde arrangøransvaret for stevnet i år.

Etter innlosjering var det rett i gang med øving til lørdagens konkurranse. Alle fikk en fin gjennomføring før lunsj. Bading ble det også på mange av barna. Vi spiste lunsj ute i deilig sol, og de fleste tok også runden i aktivitetsløypa. Oppstart av konkurranse var klokka 13.40, og mandalittene hevdet seg sterkt i mange av årsklassene. De yngste gjorde også en formidabel innsats. Middagen ble inntatt, og premiene delt ut, før Kjellemann startet showet. Etter litt knising i soveposene, var det ro i leiren før midnatt. En lang og aktiv dag.

Jens Erik Holmquist

Søndag morgen knirket det i luftmadrasser og soveposer ved 07–08 tiden, og vi gjorde oss klare til frokost.

Se video fra stevnet her:

Når 160 barn har turnoppvisning samtidig sett fra kulissene :) Posted by Mandals Turnforening on Sunday, April 7, 2019

Anne S. og Charlotte hadde stor fellesøving til turngallaen ute på plenen. Gøy å se engasjementet til Mandals flotte turnere. Lunsjen ble inntatt ute, og noen fikk også med seg rebusløpet, veldig gøy for folk med konkurranseinstinkt (både store og små). Gymnastene øvde i flere timer før stevnet begynte klokka 15. Det var mange forventningsfulle foreldre og søsken på tribunen. Hallen var stappfull, og ordføreren sa at Listahallen aldri hadde vært fullere. Stor stas at så mange ville komme og se på flotte turnere.

Veldig stas å være på turnstevne på Lista, (noen for første gang). Vi har kost oss med fint vær, sosialt samvær, turn, aktiviteter og en innholdsrik kiosk.

