Jentene fra Kristiansand bet fra seg

Over 100 hockey-jenter var samlet på Østlandet denne helgen for å spille kamper mot hverandre. Med oss på laget hadde vi også fem jenter fra Haugesund Seagulls; Hanna, Mari, Anne Marie, Gabija og Ingeborg.

Jessheim Ishall er fylt opp med hockeyjenter som gleder seg til å få spille ishockey sammen og mot hverandre. Stemningen i garderoben er upåklagelig god – til tross for noen spente jenter. Men de gleder seg til å komme i gang! Første motstander er Storhamar. KIK presser og skaper store sjanser gjennom kampen. Storhamar kjemper godt tilbake. En spennende kamp, som ender med et resultat vi er veldig fornøyd med. For en laginnsats!

I kamp to, mot Vålerenga, kjemper jentene febrilsk. Går på uten respekt, men Vålerenga-laget blir for sterke og vinner fortjent. Vi avslutter kvelden på pizzarestaurant i Jessheim, før vi drar tilbake til hotellet for å lade opp til ny kampdag.

Lite søvn

Søndag er det kampstart klokka ni, og med tanke på at klokka er stilt en time fram, må vi opp svært tidlig for å klargjøre oss til kamp. Til frokost er det mange trøtte ansikter, men når droppen går mot Ullensaker Flyers er alle våkne og klare til innsats. Vi kjemper som løvinner, og spiller mer og mer sammen som et lag. Pasningsspillet sitter. En svært spennende kamp som hadde alt – og som endte med et solidarisk resultat. Jentene fra Sørlandet fortsetter å imponere!

I kamp fire mot Jar er det KIK som tar føringen i starten av kampen. Bærums-laget starter opphenting, men KIK holder unna. I siste kamp mot Grüner er det trøtte bein på begge lag, men jentene henter fram det siste av krefter, og lager mye spenning for oss på tilskuerbenken. Kampen er jevn og begge lag har mange skudd på mål. Til slutt er det KIK som får pucken inn i buret og dermed kan avslutte helgen med nok et pent resultat.

Straffeheltinne

Det er verdt å nevene at keeperen fra Haugesund sto som en vegg, og reddet samtlige tre straffer i helgen. Med på turen var førstereisjenta Signe. Hun var yngstemann på laget, og hadde kun noen få måneders hockeyerfaring i bagasjen. Gjennom helgen har hun vist seg som en skikkelig iskriger på linje med de andre på laget.

Trenerteamet, Ina Nodeland og Mari Pedersen, gjorde en formidabel jobb med oppvarming, holde styr på bytter under kampene, og ikke minst være samlende for jentegruppa gjennom hele helga.

Tusen takk til Haugesund Seagulls for godt samarbeid! Vi håper dette bare var starten ...

Jentehockeydagen 3. april

Vi på Kristiansand Ishockeyklubb sitt Jentelag inviterer alle jenter i alderen 5–12 år til Jenteskøytedagen på Idda Arena, Grim. Vi vil at dere skal få en smak på jentehockey, lære å skøyte på 1-2-3, oppleve isglede og få nye venner.

Frammøte i garderobe Dame 2 kl. 1730, for omkledning. Det eneste du trenger er skøyter og hjelm. Vi har masse skøyter og utstyr til gratis utlån. Is-økten starter kl. 1800 og varer i 45 minutt. Her vil det bli øvelser og aktiviteter for alle nivåer. Vi vil at alle skal ha det gøy på sine premisser og ut fra sine forutsetninger. Etterpå samles vi i garderoben for saft og kake/snacks.

Hockey er den raskest voksende jentesporten i verden, noe som også har spredt seg til Norge og Kristiansand. KIK har nå eget jentelag, samt jenter som deltar på aldersbestemte lag fra U8 til U15 – og vi blir stadig fler. Hockeysporten er spesielt gunstig for barn og ungdom, og er ved siden av turn, kanskje den idretten som gir barn mest allsidighet. Uttalelsene kommer først og fremst grunnet de mange momentene ishockey inneholder, som motorikk, koordinasjon og balanse, men også fart, fysisk styrke og utholdenhet. I tillegg er hockey en aktivitet som gir barna en utrolig mestringsfølelse – på hver trening.

Etter jentedagen er ferdig, ønsker vi alle de jentene som har lyst til å prøve ishockey videre, hjertelig velkommen til våre aktiviteter som er: Skøyte- og hockeyskolen og jentetreningene.

Lene Frustøl

Treningstider: Jentetreninger (9-14 år) onsdager kl. 1800–1845 og søndager kl. 1900–2000.

Skøyte- og Hockeyskolen (4-10 år) torsdager kl. 1700–1745 og lørdager kl. 1315–1400.