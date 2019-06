Slik snyter du nesa i fart

GJESTEBLOGG: Du husker det helt sikkert. De tøffeste gutta gjorde det ustanselig da du var yngre. En finger mot det ene neseboret, og vipps sto snørrstrålen ut av nesa på dem.

Ekkelt, tenker du kanskje, men akk så effektivt når du er ute i løpesko eller på sykkelen.

For de fleste av oss sliter med rennende nese utendørs når vi er i fart. Noen sliter noe, andre sliter mer. Det er fint å ha med seg litt tørkepapir, men det går mye raskere å bare gjøre det akkurat som de tøffeste gutta gjorde da du var yngre.

1-2-3 SNYT ...

Jeg lærte meg selv teknikken for bare noen år siden, godt oppi midtlivskrisa. Jeg trodde aldri jeg ville klare det, men nå har det blitt en del av den vanlige treningshverdagen. Jeg hater rennende nese, og snyter meg ofte i fart.

Jeg tar forholdsregler og har god oversikt over det som skjer rundt meg før jeg gjør det, og så trøkker jeg til. Alltid befriende å slippe den rennenesa.

Så, du som ikke vet hvordan – hvordan skal du gjøre det?

HER ER EN KJAPP GUIDE:

1 SJEKK OMGIVELSENE

Det absolutt viktigste er at du er utendørs og at du har sikret at du ikke har noen i en omkrets av halvannen meter rundt deg. Sykler du så pass på at du ligger bakerst, og ikke først.

Å snyte seg på andre er ikke så lurt. Snørret ditt bør helst havnet et annet sted.

2 SNU HODET ELLER LEGG DET PÅ SKAKKE

Viktig at du fokuserer på at det neseboret som skal tømmes for snørr skal være lengst unna jakka eller resten av kroppen. Fri bane ut av neseboret, si.

Det ser nok litt teit ut, men bare gjør det. De mest drevne klarer uten, men overdriv gjerne litt.

3 TREKK PUSTEN DYPT

Ikke spar på det. Denne gangen skal du klare det. Begynn på utpust og så trekker du inn alt du klarer.

4 LUKK IGJEN MUNNEN

Når lungene er fulle så lukker du munnen uten å puste ut gjennom nesa.

5 SETT EN FINGER MOT DET ENE NESEBORET

Pekefinger mot utsiden av neseboret. Altså ikke inni. Det er mulig det funker også, men det ser nok litt dumt ut. Faren for at du får snørr ut av begge neseborene er større sånn.

6 BESTEM DEG – POINT OF NO RETURN

Hvis du er usikker og vil trekke deg, er det er her du kan gjøre det. Hvis ikke må du bare gutse så mye du kan. Jeg troen på deg.

7 BLÅS ALT DU KLARER UT AV DET ANDRE NESEBORET

Bare gjør det. Ta i alt du kan. Det er nå all snørra skal ut.

Ikke rolig og sakte, men hardt og kort. Du vil ikke ha snørra nedover ansiktet.

8 IKKE GI DEG – HOLD UT

Det er lett å gi seg for tidlig, men da får du enten mer snørr nedover ansiktet eller utover klærne. Ikke kult.

9 TØRK BORT RESTENE

Bruk tørkepapir eller det du har tilgjengelig.

Er du som meg som vasker treningsklærne ofte, er det helt greit å være kreativ, men pass på at du ikke får snørr overalt.

10 GJENTA

Hvis du trenger det gjenta samme prosess med det andre neseboret.

11 SMIL

Gratulerer med dagen. Du har akkurat klart å snyte deg i fart. Du er herved tøff, og har lært deg hvordan de beste gjør det – i fart. Jeg er utrolig stolt av deg. Del det med venner og kjente, og få sånn passelig med kred fra de kuleste.

