Lindesnes-skyttere med storeslem

Ungdoms- og juniorskyttere i Lindesnes JFF er kommet godt i gang med sesongen, og forrige uke var det Sabatti-cup i Enebakk. Første konkurransedag var torsdag hvor det ble klasseseier til Arnt Sigurd Christensen med 98 poeng, andreplass til Jonas Grimestad med 94 poeng og tredjeplass til Jan Erik Christensen med 86 poeng. Alle tre skytterne skyter for Lindesnes JFF.

Ungdomsklassen ble vunnet av Svein Arild Christensen (15) med 96 av 100 oppnåelige poeng. Andreplass gikk til Jørgen Nybøle (12) fra Sarpsborg og Omegn J. F. F med 90 poeng og tredjeplass gikk til Torjus Aurebekk (11) fra Songdalen L.K. med 66 poeng.

Yppet seg mot de voksne

Sammenlagtseieren torsdag gikk til Pål Høines fra Nedre Glomma S. S. K med 98 poeng. Pål vant sammenlagt med beste serier på 24, 24, 25, 25. Arnt Sigurd Christensen kom på fjerdeplass med samme poengsum, men hadde en annen serierekke som var 25, 24, 24, 25. Det var totalt åtte skyttere som hadde 98 poeng på torsdag. Det må også nevnes at Svein Arild Christensen (15) fikk 15. plass av 90 skyttere med total poengsum på 96. Han hadde serien 24, 24, 25 og 23. Konkurransen er knallhard og det er imponerende at ungdommen kan hamle opp med godt voksne skyttere på stevnene.

Lørdag fortsatte Lindesnesskytterne samme suksessen, men da vant Jonas Grimestad juniorklassen med 98 poeng. Han vant med serien 25, 24, 25 og 24. Preben Krogsrud Stensrud fra Skien J. F. F tok andreplass med 95 poeng (23, 24, 25 og 23) og Arnt Sigurd Christensen fikk tredjeplass med 93 poeng (21, 24, 25 og 23). Jan Erik Christensen kom på fjerdeplass med 86 og Tarjei Tellefsen Haugland fra Kroken J. F. F med 84 poeng. Jonas fikk også femteplassen sammenlagt på lørdag hvor Andreas Stausland vant stevnet med 100 av 100 mulige oppnåelig poengsum.

Svein Arild Christensen har vist en stigende form i vår og han vant klassen sin igjen på lørdag med 96 poeng. Han lå an til 98 poeng på siste serie, men var noe uheldig på siste plate og fikk to bom. Uansett så ble resultatet meget bra med serier på 25, 23, 25 og 23.

Svein Arild har en skarp konkurranse i klassen med gode Kroken-skyttere hvor av Torjus Tellefsen Haugland fra Kroken J. F. F (12) fikk 95 poeng (24, 24, 24 og 23) og Mathias Hagane Johnsen fra Kroken (16) fikk tredjeplass med 90 poeng (20, 25, 25 og 20). Det må også nevnes at Svein Arild fikk 18. plass på sammenlagtlista på lørdag med 90 deltakere. Det er et knallbra resultat av en 15-åring.

Stausland ble sammelagtvinner

Denne helga ble virkelig Agder-skytternes helg. Andreas Stausland fra Songdalen L.K vant klasse A med 100 av 100 poeng i tillegg til at han ble sammenlagtvinner lørdag. Johan Harstad fra Nordvestlandet L.K fikk andreplass med 99 og Ole Johan Triumf fra Skien J. F. F fikk tredjeplass med 98 poeng. Alf Kristian Ellefsen fra Lindesnes J. F. F fikk 96 poeng og havnet på 10. plass i A-klassen ut av 31 skyttere.

Gunstein Aurebekk fra Songdalen L.K. vant klasse B med 96 poeng (24, 24, 24, 24), John Solbakken, Biri J. F. F fikk andreplass med 94 og Alf Jr. Buksholt fra Lindesnes J. F. F fikk tredjeplass med 92 poeng (24, 23, 23 og 22).

Lindesnes J. F. F har få dameskyttere, men denne helga har Isabell Spilling Grimestad fått en god start på sesongen. Hun fikk andreplass lørdag med 79 poeng (21, 17, 19 og 22). Det var Anita Thøgersen fra Ullensaker J. F. F som vant med 84 poeng. Lene Reppe fra Romerike S. S. K fikk tredjeplass.

Søndag fikk Isabell en ny andreplass i klassen sin med 84 poeng (22, 21, 20 og 21). Jonas Grimestad har også levert en stabil i skyting i helga og vant juniorklassen med 97 poeng (24, 24, 25 og 24 poeng). Tarjei Tellefsen Haugland fra Kroken JFF fikk andreplass med 94 og Preben Krogsrud Stensrud fra Skien JFF fikk tredjeplass med 88 poeng. Gunstein Aurebekk fra Songdalen L.K vant klassen sin igjen med 96 poeng. Gunstein har rett og slett vunnet klassen sin alle tre dagene på stevnet.

Det nærmere seg snart landslaguttaking i nordisk trap for alle klassene, og i år er det veldig spennende for Lindesnes JFF i juniorklassen. Her er der flere skyttere som ligger godt an i toppen av lista. Resultatlista viser pr. i dag at Lindesnes JFF har to skyttere inne blant topp tre. Det er Jonas Grimestad på topp med 484 poeng og Arnt Sigurd Christensen på andreplass med 479 poeng. Mathias Hagane Johnsen fra Kroken JFF ligger på tredjeplass med 478 poeng. Det er veldig tett på toppen, så her kan det fort bli endringer underveis, men det er dette som gjør sporten så spennende. Ingenting er avgjort før siste skudd er dratt av.