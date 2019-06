Vågsbygd-turnere glitret i Asker

Dette er et turnstevne Vågsbygd-turnerne har deltatt i hvert år. Ved slike turer er det sosiale like viktig som selve konkurransen. Det ble mye lek, glede og felles aktiviteter og måltider.

For de yngste utøverne var turen ekstra spennende. Dette var første gang 7- og 8-årsaspirantene deltok i konkurranse. Mange timers trening og øving i turnhallen på Lumber skulle nå vises fram for et stort publikum under Holmen Open. Det er mange ting måtte terpes på å huske for første gang. Mange var nok veldig spente og nervøse. Alle jentene konkurrerte i de fire apparatene skranke, bom frittstående og hopp.

Pål Christensen

Etter en god oppvarming, god støtte fra trenerne og de som har vært med noen ganger før, gikk gjennomføringen som en drøm. Alle gjennomførte sine øvelser med glans og fikk velfortjente medaljer og lagpremie.

Pål Christensen

Vågsbygd Turn stilte med fire utøvere i 9- og 10-årsklassen. Alle gymnastene gjennomførte meget gode øvelser. De fikk også individuelle karakterer på framførelsene. De har vist stor framgang siste året og fikk virkelig vist dette her. I 11-årsklassen hadde Malin Sørstrand virkelig dagen og lykkes meget godt i den tøffe konkurransen. Hun tok her en sterk tredjeplass blant over 50 deltakere, etter sterk turning i alle apparater.

Pål Christensen

I samme klasse gjorde Karianne Ourom, Dina Ingebretsen og Eline Marmo Christensen sine saker bra og tok her gode plasseringer. Karianne tok en sterk 10. plass totalt.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Pål Christensen

I lagkonkurransen tok Vågsbygdturnerne en imponerende 4. plass, kun slått av arrangørklubben Holmen Turn, Oslo Turnforening og Høybråten og Stovner. Dette har vært en konkurransehelg som har skapt mye glede og masse motivasjon til å jobbe videre mot nye utfordringer!