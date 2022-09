Randesund Jenter 18 er klare for spill i den nasjonale Lerøyserien etter at de vant kvalifiseringen på hjemmebane i helga.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: – Det er like deilig hver gang, kommenterer trener Sverre Bleie etter at Jenter 18-laget til Randesund like godt vant sin kvalik-gruppe.

Troppen består av 29 jenter født i 2004 og 2005, fra denne sesongen smeltet sammen til noe som ifølge den erfarne RIL-treneren er en super miks, både på og utenfor banen. Begge kullene virker å ha tatt flere steg sammen.

Det startet meget oppløftende lørdag formiddag, da Urædd ble statister i møte med uredde RIL-jenter. De ga seg ikke før det sto 30-13 (17-7) på måltavla i Gimlehallen.

Randesunds Jenter 18-lag etter kvalik-seieren søndag. Bak fra venstre Stella Danielle Johansen, Synnøve Wennberg Haugen, Sofie Hadland, Solveig Marie Aurebekk, Karoline Haraldsen, Miriam Aarhus, Mathea Stav Graasvoll, Nina Marie Abusdal, Andrine Breiland, Ane Henriksen og Emilie Osestad. Foran fra venstre Åsne Jørstad Daasvatn, Helene Bakken Damsgaard, Victoria Sandland Molteberg, Celine Lyngholt-Osland, Sara Veline Nygård, trener Sverre Bleie og Rebekka Svendsen. Foto: Magne Hadland

– Da vinner du kamper

– En prikkfri opptreden, med null tekniske feil. Da vinner du kamper, kommenterer treneren.

Bakspiller Helene Bakken Damsgaard ble kåret til lagets beste spiller, og hadde også flest mål (9) for grønntrøyene mot Urædd.

Mot Ull/Kisa lørdag kveld florerte det av tekniske feil, likevel endte det med sliteseier 28–22 (14–10). Venstrekant Celine Lyngholt-Osland leverte mål på bestilling, med 11 fulltreffere totalt (inkludert fire sjumetere). Hun ble også kåret til lagets nummer én.

Dermed lå det an til en nervepirrende gruppefinale mot Romerike Ravens søndag. Det startet noe nervøst og passivt, og etter åtte minutter sto det 1-5 i protokollen.

Men enkelte justeringer gjorde at RIL sakte, men sikkert kom seg opp i ryggen på romerikingene. Bakspiller Karoline Haraldsen fikk for alvor i gang høyrearmen, og ble lagets mestscorende med seks fulltreffere.

Etter 11–12 til pause ble det en meget jevnspilt 2. omgang, med god støtte for hjemmelaget fra rundt hundre tilskuere.

Randesund fikk en god periode midtveis i omgangen, tok første gang føringen med 16-15 og økte så til 20-17.

Sara Veline Nygård setter et av sine fire mål fra høyrekanten mot Romerike Ravens. Foto: Magne Hadland

– Virkelig klasse

Med 23–20 og fire minutter igjen så det ganske komfortabelt ut, all den tid kristiansanderne ville klare seg med uavgjort grunnet bedre målforskjell enn Ravens. Noen sekunder før slutt utlignet de tilreisende, uten at det påvirket tabellen.

– I denne kampen viste de virkelig klasse. Ravens kom ikke hit for å bli nummer to, sier Sverre Bleie.

Også i siste kamp mottok Helene Bakken Damsgaard bestemannspremie, en kåring utført av motstanders trenerteam.

Lerøyserien består av fire runder og et nasjonalt sluttspill i mai. Første runde spilles siste helga i november, den siste i mars.

Fram mot dette skal RIL-jentene fortsette å jobbe med grunnleggende individuelle og taktiske ferdigheter, og øke balltempo. Men også dyrke det som ikke var like fremtredende i helga, nemlig rulle- og overgangsspillet.