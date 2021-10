Mens den sørlandske stortreneren var på plass på Bergsåker Travbana utenfor Sundsvall i Sverige onsdag kveld, sørget hans assistenttrenere for storeslem på hjemmebanen Sørlandets Travpark. Totalt fire seire sikret Team Tjomsland seg under kvelden, hvorav tre kom på sørlandsk jord.

Overtok ledelsen i championatet

Gladest av samtlige var trolig svenske Filip Lindholm, betrodd medarbeider hos Team Tjomsland gjennom de siste tre årene. Sammen med tre år gamle Ros Borken, deleid av Lindholms pappa Leif, ledet 26-åringen sitt løp fra start til mål etter en herlig oppløpsduell mot stallkameratene Kleppbest og Vidar Tjomsland. Med kveldens seier overtok Lindholm førsteplassen i championatstriden om hvem som skal bli årets mestvinnende amatørkusk på Sørlandets Travpark.

– Dette var utrolig moro! Det er fantastisk at to hester og kusker fra samme stall får duellere på denne måten. Jeg får jobbe med flotte hester hver eneste dag og kan ikke ha det bedre enn jeg har det her, strålte den dyktige assistenttreneren etter løpet.

Samme seiersoppskrift

Tom Erik Solberg kusket inn Jeffrey B.R. og Thai Hudson til flotte seire etter samme oppskrift som Ros Borken benyttet seg av; tidlig tetkjenning for siden ikke å slippe konkurrentene i nærheten. På svensk jord smadret Tjomsland-hesten Ask Viktor konkurrentene på råsterkt vis etter å ha travet først i andrespor hele løpet. Med seg på sølvplassen fikk han stallvenninnen Ragnhild W.M.

En ny toppkveld resulterte dermed i fire seire, tre andre-, to tredje- og en femteplass på ti starter for Tjomslands stallhester.