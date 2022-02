KRISTIANSAND: Bortelaget fra Vennesla fikk det tøft utover i 2. omgang etter hvert som stadig yngre spillere ble byttet inn. Likevel, som i treningskampene mot Start og Jerv, var det mye positivt å ta med seg fra denne fredagen.

André Richstad la grunnlaget for en fin kveld i Fløy-drakten med to scoringer den første halvtimen, men ikke lenge etter 2-0 ble Robert Våge Skårdal hindret inne i sekstenmeteren etter fint spill og et påfølgende oppspill i bakrommet fra Sondre Nordhagen. Skårdal satte selv straffesparket i mål. Ett minutt før pause ble nok et angrep bygget opp bakfra på vanlig måte, ballen ble spilt opp til Skårdal og raskt videre i bakrom til Berry Gerezgi. Han gikk rett på mål og satte ballen i lengste hjørne og dermed 2-2.

Berry Gerezgi utligner til 2-2 Foto: Stian Bøe

Andre omgang foregikk for det meste på vår halvdel, og hjemmelaget sikret seieren med tre fine mål. Et frispark fra Mathias Grundetjern og to mål til fra Richstad, begge etter at vi mistet ballen i farlig posisjon.

Vindbjart-trener Jon Hodnemyr oppsummerte slik:

– Vi er fornøyde med mye av det vi gjør i 1. omgang. Vi scorer to mål som kommer av godt grunnspill og gode trusler i rommene vi ønsker å angripe i. I tillegg ser vi en klar forbedring på defensiv omstilling. Vi ønsker å kontrollere kampen i større grad enn vi klarer i første omgang, men vi møter et bra Fløy-lag.

– En 17-åring som debuterer fra start i mål og en 15-åring på høyrekanten er stas. I 2. omgang blir det tøft, hvor Fløy er best fra start til slutt. En omgang hvor vi siste halvtimen har seks spillere under atten år på banen. Fantastisk moro å se at de er modige med ball, hvor vi ser at de spiller på seg selvtillit utover omgangen tross massivt Fløy-press.

Fløys målscorere André Richstad og Mathias Grundetjern. Foto: Dagfinn Grastveit