MANDAL: Svein Yngve ble nominert til årets ildsjel i høst, og begrunnelsen fra klubben var blant annet at han har vært aktiv utøver i en årrekke og medlem siden 1980. Svein Yngve har vært en uvurderlig ressurs for Mandal Karateklubb hva gjelder drift, administrering og treningsansvar. Han har nå vært hovedtrener for klubben i 16 år og vært leder for klubben de siste seks årene. Han har også ansvar for utstyr, arrangerer stevner og holder oversikt over medlemslister.

Han tar altså et stort administrativt og instruktørmessig ansvar, men samtidig er han heller ikke redd for å dele på ansvar eller la andre lede. Han er både mentor og sparringpartner for andre trenere og utøvere. Han finner også tid til engasjere seg i den enkeltes utvikling på matta og nøler ikke med å bruke fridager til ekstratreninger før konkurranser eller graderinger.

Det er vanskelig å se for seg at klubben, med sine om lag 100 medlemmer, ville fungert like godt uten Svein Yngve og hans enorme engasjement og kapasitet. Han mottar heller ingen form for lønn eller kompensasjon for sitt arbeid, alt er frivillig arbeid og dugnad for klubben.

Svein Yngve er i tillegg dommer for Norges Kamsportforbund og dømmer nasjonale og internasjonale mesterskap. Han er en av få i Norge med internasjonal lisens og dømmer blant annet EM i karate.