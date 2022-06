Det norske VM-laget for herrer i trial er klart – og laget består av fjorårets europa-mester Sondre «Gekko» Haga (23) fra Sandnes, Jarand-Matias Gunvaldsen (22) fra Grimstad og Mats Nilsen (19) fra Sandnes.

Haga, Gunvaldsen og Nilsen kjører alle i klasse trial2 i VM. Det er nest øverste klasse for herrene, bak klassen TrialGP. Første VM-konkurranse kjøres i L'Hospitalet de l'Infant i Spania 10. til 12. juni. Deretter kjøres runde nummer to i Andorra helga etter.

Jarand-Matias Gunvaldsen fra Grimstad Trialklubb kombinerer EM og VM denne sesongen. Han er oppvokst i Lillesand. Etter to runder i EM i klasse championship ligger han på tredjeplass i sammendraget.

– Jeg har startet sesongen godt i EM – og håper å fortsette utviklingen nå når VM starter for fullt. For meg har inneværende sesong vært et godt løft videre. Det å få kjøre både EM og VM er veldig positivt for utviklingen min. Mitt mål i VM er å være blant de 10 beste, sier Gunvaldsen.

– VM gir naturligvis tøffere konkurranse enn EM. Man vokser på det å få konkurrere på et høyere nivå. I så måte er VM veldig viktig, sier Gunvaldsen.

Sondre «Gekko» Haga satser alt på VM i 2022. Foto: Beta Factory

Sondre «Gekko» Haga fra Hommersåk i Sandnes vant EM-gullet i den øverste klassen i fjor. Han har i vår kjørt VM i X-Trial innendørs i høyeste klasse – og ligger der som nummer åtte sammenlagt før høstens siste runder. Nå er det derimot VM utendørs som gjelder.

– VM utendørs er årets store høydepunkt. I fjor fikk jeg bevist at jeg kunne gå helt til topps i EM. Nå er det straks sesongstart i VM utendørs, og jeg gleder meg stort, sier Sondre Haga.

– Målsettingen er å være stabil på pallen i hvert av de 10 løpene i utendørs-VM, samt å ligge på toppen ved sesongslutten. Det blir ingen lett oppgave, men det er mulig. Jeg skal bli best i verden, og jeg er klar for nye steg etter fjoråret, og det mest naturlige steget er å bli verdensmester i trial2, sier Haga, som kjører for Riska Motorsykkelklubb.

Mats Nilsen har tro på masse god og viktig læring i VM. Foto: Privat

Mats Nilsen fra Sandnes er klar for VM-start i Spania. Nilsen kjører for Riska Motorsykkelklubb. Han har tro på masse god og viktig læring.

– For meg er målet å ta mine første VM-poeng og å sanke mest mulig erfaring. Ingen trening er bedre enn konkurranser med tøffe løyper og høyt nivå på konkurrentene, sier Nilsen.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Jeg føler at jeg er godt forberedt, og jeg vet hva som forventes, sier Nilsen.

Alle de tre norske VM-deltakerne bor og trener i Centelles utenfor Barcelona. Der trener de med mentor og trener Adam Raga, som har vunnet VM hele seks ganger.

Toppidrettssjef hos Norges Motorsportforbund og landslagssjef i trial, Marius Dammyr, har høye forventninger til det som skal skje i VM denne sesongen.

– Herrene har hatt en fin utvikling – og har virkelig blitt internasjonalt lagt merke til med sin innsats og utvikling de siste årene. De siste årene har de norske herrene vist stor framgang i EM og VM. Men i år er det VM som gjelder, sier Marius Dammyr.

– Sondre er nok den som har de største mulighetene til å hevde seg helt i toppen i VM, men jeg har også stor tro på at både Jarand-Matias og Mats kan prestere blant topp 10, sier Marius Dammyr.