Lørdag sparket travsportens storløp for alvor i gang på Bjerke Travbane. Øystein Tjomslands hester vant både Kongepokalen og ærverdige Jacob Meyers pokalløp.

OSLO: Holter Odin yppet seg mot årgangens beste hester på tampen av fjorårssesongen. I årets første store oppgave sikret 4-åringen seg den gjeve Kongepokalen sammen med Vidar Tjomsland.

Øystein Tjomslands fire år gamle kaldblodshester viste seg som Skandinavias beste i 2021. Holter Odin gikk fra å være en talentfull utfordrer til på tampen av sesongen å være en reell utfordrer til årgangstoppene. I Kriteriet, sesongens største løp, var Holder Odin kun slått av stallkamerat og årgangsener Tangen Minto.

Største seier siden NM

Da 2022-sesongen for alvor ble sparket i gang på Bjerke Travbane lørdag ettermiddag, viste Holter Odin at konkurrentene virkelig skal få litt å bryne seg på utover sommeren og høsten. Trenerbror Vidar Tjomsland styrte begivenhetene fra posisjonen utvendig for lederhesten hele løpet, og da mållinjen ble passert kunne den dyktige sørlandskusken strekke armen triumferende i været.

– Dette er, sammen med norgesmesterskapet med Sjefslill i 2009, det største løpet jeg har vunnet, fastslo 39-åringen etter løpet før han la til:

– Holter Odin vant egentlig ganske så enkelt i dag.

For eier Rune Lian fra Oslo var dette livets andre Kongepokal, men den første tilknyttet utøvere på fire bein.

– Jeg vant Kongepokalen med Vålerenga Fotball i 1997, men dette er mye, mye større, understreket Lian på seremoniplass.

Holter Odin rekordsenket seg til 1.25,8a/2100 meter og førstepremien var på velvoksne 125 000 kroner.

Åsbjørn Tengsareid (rød drakt) er vinnerkusk. Foto: Hesteguiden.com

Historisk pokal tilbake til 1896

Jacob Meyers pokalløp tilhører de aller gjeveste løpene man kan vinne på norsk jord og har vært kjørt siden 1896. Øystein Tjomsland vant selv løpet i 2014 med Tekno Odin, og lørdag ettermiddag var det duket for nok en Tjomsland-triumf. Sørlandsoppdrettede Grisle Odin G.L. leverte et strålende løp etter å ha travet de siste 1500 meterne av løpet uten rygg, og sikret seg seierssjekken på 150 000 kroner.

– Spenst og styrke er de to beskrivende ordene som slår meg først når det gjelder Grisle Odin G.L., ekstremt er det tredje ordet. Dette var rett og slett imponerende!, uttalte en lykkelig kusk Åsbjørn Tengsareid som fikk gleden av å stifte bekjentskap med Tjomsland-traveren for første gang.

For de hardtsatsende svenskene i Bergsåker Open Trotters var dette den sjette klassiske triumfen som hesteeiere hos Team Tjomsland.

– Det här var häftigt!, var beskrivelsen fra den ene eieren, Leif Lindholm.

– Det er helt fantastisk hvilke fremganger vi har hatt hos Team Tjomsland. Vi har vunnet mange klassiske løp, men vi satser jo også hardt, la svensken til med et smil.