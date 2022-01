UTØVERBLOGG: Sist helg gikk jeg norgescupløp på Os. Det var den andre av tre gjeldende helger for uttaket til junior-VM. Lørdag var det fellesstart og jeg følte meg veldig godt forberedt på forhånd, med flere gode økter fra jula som ballast.

Det gikk rolig på den første runden, som det ofte gjør på fellesstart. De to første liggende seriene er viktige for å kunne henge med i løpet, men det er på de stående skytingene det hele blir avgjort. Jeg skjøt feilfritt for første gang på et 20-skuddsløp og vant mitt andre løp for sesongen. Den første seieren kom i sprint på Lygna før jul. Da havnet jeg for øvrig på fjerdeplass på normaldistansen.

Dagen etter ledet jeg sammenlagt i norgescupen og det var sprint på programmet. Jeg kjente at kroppen ikke var helt på topp fysisk, og med en bom på begge skytingene holdt det til en femteplass, 18 sekunder bak vinneren. Den helga ga meg gode muligheter for å bli kvalifisert til junior-VM, men det er ikke avgjort før kommende norgescuphelg på Geilo om to uker er gjennomført.

Foto: Martin Rindalsholt

Denne sesongen har vært den beste treningssesongen på flere år for min del, nesten helt uten sykdom og skader. Sist sesong fikk jeg kyssesyken og fikk ikke trent som ønskelig fra mai til rundt nyttår. Dette skjedde dessuten rett etter en operasjon jeg hadde i skuldra i midten av mars. Med forventninger om et år uten store problemer har jeg satt meg som mål å bli verdensmester på en individuell distanse i junior-VM (20-22 år). Det mesterskapet er i Soldier Hollow, USA og den første distansen går av stabelen 23. februar.

Foto: Martin Rindalsholt