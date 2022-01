Emilie Olimstad og Sunniva Helland-Hansen spilte tidvis strålende da de endte på sjetteplass i King of the Court Doha Finals.

– Vi spilte bra i store deler av turneringen og ser på det som god trening for oss frem mot de turneringene som kommer til våren, melder Emilie Olimstad.

Sammen med makker Sunniva Helland-Hansen vant hun flere runder i løpet av turneringen. Paret klarte imidlertid ikke å holde stabiliteten hele veien, og fredag endte de på tredjeplass i sin semifinale, der kun de to beste avanserte til finalen. Dermed måtte de gjennom en tøff play off lørdag, der kun vinneren kom til finalen. Det gikk dessverre ikke, og den norske duoen ble nummer seks.

Olimstad og Helland-Hansen har kjent hverandre lenge, men de er likevel en fersk duo i sandvolleyball. Spillet de viste i Doha sist lover svært godt for fremtiden. At de allerede nå klarer å spille med et så høyt toppnivå i tøff konkurranse fra mange av verdens beste spillere, er imponerende. De er definitivt et lag som kan klare store ting også i World Tour kommende sesong.

– Jeg er veldig glad for at Sunniva og jeg skal satse sammen den kommende sommeren. Hun er en veldig god forsvarsspiller, i tillegg til at hun er offensiv i angrep. Vi passer sammen på banen, og så er hun ikke minst ei veldig god venninne som det er veldig kjekt å reise rundt i verden med. Når man skal være sammen så mye som vi er, er det fint at vi trives både på og utenfor banen, påpeker Olimstad.

Hun har tidligere vært volleyballproff i to sesonger for det tyske Bundesliga-laget Ladies in Black Aachen. Nå er det sandvolleyball som skal prioriteres fram mot 2024, med et klart mål om å kvalifisere seg til sommer-OL i Paris. Olimstad og Helland-Hansen er med i gruppen Morgendagens olympiere. Ved siden av satsingen studerer Olimstad sosiologi.