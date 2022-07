I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Totalt 456 utøvere er påmeldt, 202 jenter og 254 gutter. Det konkurreres i para-, junior- og seniorklasse, og det gjennomføres 1360 individuelle starter.

Norges beste svømmere

NM langbane trekker landet beste svømmere til dyst. Henrik Christiansen fra Lambertseter svømmeklubb har vært beste svømmer de siste årene og har tatt kongepokalen for herrer hvert år siden 2015. Også i år ligger han godt an til å gjenta bedriften, da nærmeste utfordrer Tomoe Hvas fra Bærumsvømmerne, har vært ute med sykdom store deler av året. Nicholas Lia fra Bærumsvømmerne og Jon Jøntvedt fra Bryne symjeklubb, kan likevel gi Christiansen en god kamp om den gjeve pokalen.

For damene har Ingeborg Vassbakk Løyning vært nesten like suveren. Hun stiller i seks øvelser i helga og er favoritt på alle ryggdistansene. Løyning har vært ute store deler av vårsesongen med skade, så kanskje er det en mulighet for kristiansanderen Malene Rypestøl (nå Oslo idrettslag) til å utfordre Ingeborg. Sammen med sprintere som Jenny Halden m.fl. vil det bli en tøff kamp om tittelen «beste dame».

Gode lokale kandidater

De fleste svømmerne fra Agder deltar for eliteklubben Team Sør. Her har Vågsbygd SLK seks påmeldte deltakere, Farsund har én, Mandal har to, KSA har seks og Grimstad fem svømmere.

Oskar Erklev (16). Foto: Privat

Birk Lee Johansen (19). Foto: Privat

Beste utgangspunkt ved påmelding har Oskar Erklev fra Vågsbygd SLK som har nest beste påmeldte tid på 200 butterfly og 4. beste tid på 400 meter medley. Birk Lee Johansen fra KSA har også et godt utgangspunkt med 4. beste tid på både 400 og 800 meter fri for herrer. Solveig Bratland fra Vågsbygd SLK ligger også innenfor de åtte beste som får plass i A-finalen på ettermiddagen.

Solveig Bratland (19). Foto: Privat

Varodd svømmeklubb stiller som egen klubb og har sju kvalifiserte svømmere. Adina Ringsbu ligger best an ved påmelding med 4. beste tid på 50 meter rygg og 10. beste tid på 100 meter rygg i seniorklassen.

Adina Ringsbu (18). Foto: Privat

Både Team Sør og Varodd svømmeklubb satser på stafetter. På mix-stafetten 4x100 meter fri ligger lagene påmeldt som nr. 15 og 16, og her vil det kanskje være mest viktig å vinne lokaloppgjøret. Team Sør har stafetter i både junior- og seniorklassen, og kan slåss om en medalje for juniorene på 4x200 meter fri gutter.

Eksil-sørlendinger

Flere av Agders beste seniorer studerer i Norge og representerer derfor andre klubber. Malene Rypestøl er favoritt på 200 og 400 meter fri og 200 meter medley. Også kristiansanderen Sara Stoebner (Oslo idrettslag) har medaljesjanse på ryggdistansene.

På herresiden deltar søgnemannen Dennis Aateigen (Bergensvømmerne) på ryggdistansene, og starter stevnet med nest beste påmeldte tid på 200 meter rygg. Ole Marius Rist Jensen fra Lillesand, som representerer Oslo idrettslag, kjemper om medaljer på både 200 og 400 meter medley, med tredje beste påmeldingstid i begge øvelser.

Oppkjøring til mesterskapet

Flere av deltakerne har ligget tre uker i hardkjør på leir i utlandet før mesterskapet. Den siste uka har gått med til forberedelser, og ikke minst å komme seg tilbake til Norge på en best mulig måte. Flere klubber har endret på reiseplanene grunnet flystreiken, og det har vært godt med svømmere i Aquarama uka før mesterskapet. Det er foreløpig ikke meldt om klubber som ikke rekker konkurransestart torsdag morgen.

Høydepunktet i jubileumsåret

Foruten internasjonale stevner og mesterskap står NM langbane øverst på rangstigen. Det er sesongens avslutningsstevne, hvor hele svømmeeliten deltar og det skal deles ut to kongepokaler.

Kristiansand Svømmeallianse (tidligere Kristiansands svømmeklubb) fyller 100 år nå i september og det er derfor ekstra stas å stå som arrangør av NM langbane. Det vil bli markeringer gjennom året, men allerede i NM vil flere tidligere hovedtrenere, styreledere og svømmere i klubben inviteres til å dele ut gull, sølv og bronsemedaljer til vinnerne.

Det krever mye fra arrangøren Kristiansand Svømmeallianse og tusenvis av dugnadstimer er lagt ned. Det er mye som skal koordineres, og som annet godt arbeid er det mye som ikke «synes» når alt er på stell. Stevnet er åpent for publikum, og vi oppfordrer alle som er interessert i god idrett å besøke Aquarama på en eller flere av finaleøktene. Finaleøktene starter klokka 17 torsdag, fredag og lørdag, og klokka 16 søndag ettermiddag. Kongepokalene deles ut ca. klokka 19 søndag i Aquarama.