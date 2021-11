For første gang spilte et EasyBasket-lag fra Søgne kamp, og for første gang spilte to lag fra Søgne & Mandal Basketballklubb mot hverandre.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

GRIMSTAD: Superhelg er en betegnelse på kamphelger, slik som Miniringen i håndball. Man møtes i en hall og spiller noen kamper, før man møtes i en annen hall måneden etter. Søgne sitt nyoppstartede EasyBasket-lag (betegnelse på lag under 13 år) skulle for første gang ikle seg den grønne drakten, mot Kragerø, Søgne & Mandal – Mandal og mot Arendal Titans.

Det var en gjeng spente barn som entret Holvikahallen i Grimstad lørdag. Lite visste de om hvordan kamper ble avviklet, og de har knapt trent på en bane med full størrelse tidligere. Treningsbanen til laget er en gymsal på Rosseland skole, med tre vegger og en scene, samt tre kurver der en er for høy og to er for lave. Det å få lov til å komme inn i en ordentlig hall, spille på ordentlige kurver, med ordentlige drakter, det var stor stas!

Foto: Privat

Man merket også på laget den første kampen at de ikke hadde spilt kamper før, i en kamp Arendal dominerte fra start til slutt. Vårt fokus var å forsøke å score poeng, og det fikk vi til ved et par anledninger. Stemningen var stor for hver scoring, og heldigvis teller vi ikke poeng i denne aldersklassen.

Neste kamp mot vår egen klubb og laget fra Mandal ble en spennende affære. Vi skulle ikke telle poeng, men internoppgjør er moro og det er klart at i alle fall vi trenerne holdt oversikten. Kampen var lenge jevn, men etter hvert dro Mandal fra. Heller ikke så rart kanskje, de har hatt ett år mer trening enn oss.

Foto: Privat

I den siste kampen tror jeg alle var litt slitne, men de gjennomførte med stil og hadde flere flotte scoringer.

Takk til Grimstad for flott gjennomført turnering!