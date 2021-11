I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Fra å være et relativt ubeskrevet blad i norsk toppgolf har Mats Ege i løpet av de siste månedene stormet frem som et av landets mest lovende unge navn for fremtiden.

Etter å ha fullført videregående skole i 2019 flyttet Ege til USA for å spille collegegolf for California State University Northridge, hvor han hadde fire topp-10-plasseringer i sin første sesong, mens han i november i fjor gikk helt til topps i Golfweek Moorpark Amateur i California.

Under pandemien bestemte han seg imidlertid for å bytte skole, og da han kom hjem til Norge tidligere i år, viste han Golf-Norge hvor store steg han har tatt: han vant tre norgescupturneringer på rad med utklassingssifre og sikret seg en overlegen sammenlagtseier på touren.

Nylig reiste han tilbake til USA igjen for å starte opp på nye studier med sin nye skole East Tennesse State, og der fikk han en knallstart med andreplass i sesongåpningen Marquette Intercollegiate etter tre strake runder på 60-tallet på selveste Erin Hills i Wisconsin – U.S. Open-banen i 2017.

Hans imponerende utvikling har blitt lagt merke til også utenfor Norges grenser, og i høst spådde en av USAs mest kjente golfjournalister, Shane Bacon i The Golf Channel, at Ege har potensial til å bli en Ryder Cup-stjerne for Europa i fremtiden.

Utmerkelsen «årets talent» gir Ege et stipend på 15.000 kroner.

– Tusen takk for prisen. Det betyr veldig mye for meg. Tusen takk til alle der hjemme i Norge som har støttet meg, sa Ege i takketalen han hadde sendt inn på video fra USA.

– Mats har jobbet målrettet og hardt i flere år. Han har som alle andre golfspillere vært gjennom en vanskelig tid i pandemien, men har utnyttet situasjonen til sin fordel og trent mer og bedre enn de fleste, noe som har gitt resultater, sa golfpresident Egil Hatling da han delte ut utmerkelsen som navn som Viktor Hovland, Kristian Krogh Johannessen, Espen Kofstad, Anders Kristiansen, Marianne Skarpnord, Marius Thorp, Suzann Pettersen, Eirik Tage Johansen og Henrik Bjørnstad har mottatt tidligere.

