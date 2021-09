Målfest for Arendal på hjemmebane

ARENDAL: Fire mål. Fire målscorere. Tre poeng. Og fortsatt med i tabelltoppen.

Det er det aller viktigste å ta med seg fra denne septembersommerettermiddagen på Norac stadion der over 400 tilskuere gikk litt tidlig fra jobb for å rekke kampstart 1600 og se hjemmelaget vinne 4-1 over Sotra.

Offensiv start

Arendal gikk offensivt ut - og fikk uttelling før det var gått syv minutter. Venstreback Mads Nørby Madsen slo et innlegg inn foran mål og der møtte høyreback Håvard Meinseth ballen perfekt med hodet og satte kula i mål.

Derfra og ut hva det egentlig aldri spenning i kampen. Men mye moro. For hjemmepublikum.

Mathias Johansen økte Arendals ledelse til 2-0 på en perlescoring fra 20 meter 10 minutter før pause. Andreas Hellum kunne - og burde - gitt Arendal 3-0 før hvilen, men straffesparket ble reddet av en heldig Sotra-keeper som «hang igjen» med beina akkurat nok til å stanse Hellums avslutning. Men kraftspissen fikk nye muligheter og satte senere inn 4-0 til Arendal da en time var spilt - etter at Andreas van der Spa hadde headet inn 3-0 fra kort hold.

Kunne vunnet mer

– Det er en kvalitet av vi har mange målscorere, mener Arendal-trener Roger Risholt som var svært fornøyd etter kampen.

Han tar selv ansvaret for at seieren ikke ble enda større.

– Vi gjorde mange bytter og også en formasjonsendring etter 4-0. Da mistet vi litt av rytmen og strukturen, men det var et bevisst valg. Vi skal ha i gang flest mulig spillere, fordi det er tett kampprogram, sier Risholt, som ikke angrer på justeringene og eksperimentene.

En av spillerne som får fortjent ros er Mathias Johansen som viste mye fint, i tillegg til scoringen.

– Sjansemessig og spillemessig er vi på vei mot noe. For meg personlig var det på tide å komme på scoringslisten. Det har blitt for sjelden, sier Hisøy-gutten.

Bred stall

– Det er bare å bygge videre på dette, både for laget og meg, legger han til og konstaterer at det er et tett kampprogram de neste ukene, blant annet fordi Arendal fortsatt henger med i cupen.

– Vi har en bred stall med mange som kan bidra. Det lover godt for høsten, konstaterer Mathias Johansen.

Roger Risholt smilte også bredt etter oppvisningen mot Sotra-laget. Det er bare noen uker siden Arendal tapte 1-4 mot det samme laget på bortebane - i en merkelig fotballkamp der Arendal dominerte i ballbesittelse, uten at man klarte å omsette dette til scoringer. Og det er nettopp dette årets Arendal-utgave nå har fått ordnet opp i, ifølge treneren.

– Vi har søkt kraft og råskap i motstanderens 16-meter. Det har vi lyktes med i de to siste hjemmekampene. Når vi ikke scorer, så vinner vi dødballer eller cornere. Jeg føler vi har knekt koden når det gjelder hva som må til for å få sjanser og scoringer mot lavtliggende lag, sier Risholt.

