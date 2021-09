Nå har denne «propellen» fått smaken også på Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: – Jeg var dødssliten da jeg kom i mål, men det var gøy å komme først blant dem jeg startet sammen med, sier Bylund.

Han er inne i sin første sesong som fast løper i Terrengkarusellen. Tidligere han hatt noen «gjesteopptredener» i Sommerskogsløpet og Skau-Skau-løpet. De siste 23 årene har han vært aktiv som løper og som seiler enda noen år lenger. Kontrasten er stor til perioden fra han ga seg som guttespiller i Birkenes.

– Som 15-åring overtok interesser som jenter, røyk og alkohol. Etter mange år uten å være aktiv i idrett kjøpte jeg et hus i Lillesand, like ved der Lørdagsløpet blir arrangert. Jeg prøvde meg i kortløypa på 2,1 kilometer og fant ut at jeg hadde et visst talent. To år senere løp jeg Svalandsgubben for første av snart ti ganger, og nå er formen såpass god at jeg satser på pers i «Gubben» 31. oktober, sier Bylund.

Tradisjonsrikt løp

Hjemme i Lillesand arrangerer han det ukentlige mandagsløpet Flørnesløpet, som er gratis for alle interesserte. Det samme er Skaurøysa-løpet, som han arrangerte sist helg. Bylund er også primus motor for det tradisjonsrike Olasheiløpet, som i år arrangeres 11. september og Skifjelløpet, som gikk av stabelen 16. mai i år. I tillegg er han med som arrangør av Flødeseilasen, som er et samarbeid mellom Lillesand Seilforening og Vågsbygd Seilforening.

– Jeg liker å være aktiv, men har hatt noen skader de siste årene som gjør at jeg ikke trener oftere enn maksimalt annenhver dag. De siste månedene har det gått mye bedre takket være løpesko med skikkelig demping. I Terrengkarusellen veksler jeg på å løpe og på å gå distansene sammen med kona. Det er viktig å pleie ekteskapet, understreker Bylund.

Supre forhold

Igjen var det praktfulle løpsforhold i Terrengkarusellen, denne tirsdagen under Per Hagen-løpet i Jegersberg.

I årets 13. karuselløp benyttet vi BDO-løypa fra mai i år. Men traseen måtte i siste liten omlegges litt, særlig i starten, fordi Grønn slette, og området like nord for den, måtte deles med KCK, som hadde terrengsykkelritt denne tirsdagen. Dette førte til at vi her måtte unngå heia, og følge grusveien til demningen ved Øvre Jegersbergvann.

Før korreksjoner for uteglemte er deltagertallet på 523, fordelt med 246 jenter og 277 gutter.

Bestetider i ordinær løype, uansett alder, ble i jenteklassen følgende: Anne Haaland Simonsen (16:12), igjen med meget sterk tid (slått av bare én på herresiden), foran Monica Mjåland Thortveit (17:46), Lisbeth Jensen Gallefoss (17:59), Hilde Furuborg (18:27) og Marit Gausdal (19:17).

Hos guttene vant Tarjei Breiteig (egen tid 15:49), foran Arvid Fredriksen (16:35), Kjetil Karlsen (16:51), Magne Sørvig (17:16) og Stein-Erik Scheie (17:17)

Totalt 113 (snaut 22 prosent) valgte milslukeren, og her fikk vi blant jentene disse bestetidene: Marte Bue og Sarah Kjernlie-Johansen vant (begge 43:36), foran Teresa Pham (45:12).

Hos guttene ble det bestetid til Morten André Solberg Rødland (egen tid 38:12), foran Dag-Erik Tvedt (39:21) og Per Helge Fjørtoft (40:15).

Magne Sørvig (38)

Hva er din styrke i løping?

– Det er i terrenget jeg løper fortest, og ikke på grus. Jeg synes denne løypa var utrolig bra.

Astri Ruud (65)

Hva slags driv har du for karusellen?

– Jeg har «alltid» vært med, og jeg liker å holde på. I de fine løypene i Jegersberg er jeg på hjemmebane.

Arnfinn Søyset (72)

Gleder du deg til løpene?

– Ja, det gjør jeg. Karusellen er ukens høydepunkt. Jeg trener litt utenom. Treneren mitt velger opplegget mitt, når jeg skal spise, og når jeg skal trene, og når jeg skal slappe av. Og så må man sove lenge nok og med god nok kvalitet.

NB! Det er løp igjen i karusellen allerede lørdag 4. september, og det er ved Kjellandsheia i Søgne.

Resultater – Vanlig løype (3,7 km)

K15-19

-Camilla H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

K20-24

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Caroline BergePhonero20:46

2Elisabeth Nielsen SøysethKr.sand kommune21:58

3Lina Gullsmedmoen IndrebøNordea23:19

4Renate MøllandGumpen Gruppen28:06

-Julie Skarpeid EgelandBrandsdal GroupFullført

-Malene IhmeKr.sand kommuneFullført

K30-34

1Heidi Skreå AanundsenPhonero27:06

2Ulrikke GrønbergEgen bedrift27:15

3Torill HolmEgen bedrift33:10

-Janni Løvås SeverinsenPhoneroFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

K35-39

1Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift17:46

2Synnøve ThomassenTangen vgs19:59

3Torunn Birkeland BakkenEgen bedrift20:36

4Therese MjaalandKruse Smith30:11

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Mariann Fjørtoft HalvorsenMeny ChristiansandFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Toril Eikrem de LangeNikkelverketFullført

-Trude Pedersen SundtjønnUiAFullført

K40-44

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift16:12

-Cathrine SkarpeidSørlandet SykehusFullført

-Catrine VehusMeny ChristiansandFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Hanne KileColor LineFullført

-Helen Suzanne PalmerUiAFullført

-Hilde AabelHarestua BarnehageFullført

-Hilde TønnesenPhoneroFullført

-Kari Reinertsen JerstadKr.sand kommuneFullført

-Linda Gurvin OpheimUiAFullført

-Marita Brandsar HefteSørlandet SykehusFullført

-Martha SimonsenColor LineFullført

-Nina Neleta HopenKr.sand kommuneFullført

-Randi Røinaas LomelandAgder EnergiFullført

-Renathe HenriksenEgen bedriftFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

K45-49

1Hilde FuruborgKr.sand kommune18:27

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune21:08

3Frida Charlotte LundeBrandsdal Group31:00

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Christina Bjerke HansenMHWirthFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Hilde RiveAgder EnergiFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Marianne Scheie HumborstadStatbilFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

K50-54

1Marit GausdalHG-Bygg19:17

2Karin Berle GabrielsenSørlandet Sykehus22:03

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Cathrine KrügerSørlandet SykehusFullført

-Christin Fast AndersenEgen bedriftFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Hanne Christin HermansenMulti RegnskapFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Monica H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Ruth ValleheiLærerneFullført

K55-59

1Lisbeth Jensen GallefossUiA17:59

2Bjørg Kari HauglandNikkelverket19:26

3Hanne AanensenSørlandet Sykehus23:37

-Anne Karen AunevikKr.sand kommuneFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Reidun Alise SvestadRejlersFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Toril BrantzegNye VeierFullført

K60-64

1Reidunn Tyssen JohnsenPedalpigane23:24

2Toril BenjaminsenEgen bedrift31:41

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Cathrine HansteenEgen bedriftFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Åse HauglandAgder FylkeskommuneFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Hellen SagaSiAFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Karin Løining DynestølKruse SmithFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Merete HaukomAir ProductsFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Bente MjålandSørlandet SykehusFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin ThorsenEgen bedriftFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

K65-69

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Nina SunnåsLærerneFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Venke TveitLøvenFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K70-74

1Maria SyvertsenEgen bedrift30:26

2Arnhild KristiansenEgen bedrift32:36

-Aase KiledalStatbilFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg AurebekkAgder FylkeskommuneFullført

-Bjørg Ellingsen NordlieIdrettensFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Eldri KirkesolaTilsynsgampeneFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Karin Helene RomselandLærerneFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Lillian Knudsen NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv Jorun AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonTeam MosjonFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Siri HenriksenPensjonistFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie PedersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Lise JohannessenLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Matteus Høivik EngeEgen bedrift22:09

M30-34

1Kursat DemirEgen bedrift21:37

2Håkon PuntervoldBrandsdal Group23:41

-Christian Vildalen RindenGumpen GruppenFullført

-Ole Morten AndersenPK EntreprenørFullført

M35-39

1Magne SørvigLSK17:16

2Miguel PereiraNOV21:38

3Ken NøysethT.O. Slettebøe24:55

4Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommune26:04

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Trond Vidar ThorsenRejlersFullført

M40-44

1Tarjei BreiteigAgder Energi15:49

2Hans Erik NordinSweco Sør21:17

3Håvard WiigSørlandet Sykehus21:53

-Dag Eivind VestbakkeAgder EnergiFullført

-Dag Tore AbrahamsenT.O. SlettebøeFullført

-Even Brage HardelandSparebanken SørFullført

-Fredrik GarmannslundSørlandet SykehusFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

M45-49

1Kjetil KarlsenEgen bedrift16:51

2Knut Funderud SyrtveitAgder Energi19:58

3Bjørn-Erik EngeKr.sand kommune24:25

4Markus BrunoPhonero25:20

5Trond Arild JohansenEgen bedrift28:41

6Dag Øystein JohansenPhonero28:42

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

M50-54

1Arvid FredriksenEgen bedrift16:35

2John Torgeir RolandKBR18:01

3Olav Einar RikeAgder Energi18:11

4Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe19:12

5Gunnar MollestadEgen bedrift20:50

-Are SætervadetEgen bedriftFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Christian von der OheEgen bedriftFullført

-Geir StrandSchindlerFullført

-Jens Petter KittelsenPhoneroFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Rune ReinertsenOrigo SolutionsFullført

-Rune SkuggedalElkem FiskaaFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Svein O. OlsenCameron SenseFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tony HalsallEgen bedriftFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

M55-59

1Stein-Erik ScheieTelesport17:17

2Jostein JohannessenStatbil17:50

3Helge NesetMHWirth18:14

4Gunnar CowardEgen bedrift19:10

5Trond SørensenEgen bedrift19:11

6Audun Wilhelm JensenHennig-Olsen Is23:06

7Arild Magne GundersenEgen bedrift23:59

8Jon Olav UpsalVA Vegvesen26:55

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Bjør Ivar KulienEgen bedriftFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Fredrik EngeEgen bedriftFullført

-Geir Brekke OlsenT.O. SlettebøeFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Guttorm TenoldRadisson BLU CaledonienFullført

-Halvor Coward OlsenHuntonitFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Tarjei AustegardNkomFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Trond AndersenCBFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket17:34

2Morten PaulsenVisma23:59

3Trond BirkedalLandmåler Sør25:10

4Jan JensenEgen bedrift25:39

5Øyvind AasEgen bedrift25:49

6Kai Rune MitanderHuntonit28:20

7Arvid HaaverstadEgen bedrift28:30

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Ernst Johnny JenssenAgder FylkeskommuneFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Hans Petter ErichsenMHWirthFullført

-Helge Matre FjermerosMHWirthFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

-Jens Øyvind DynestølBoen BrukFullført

-John Rune IngebretsenTeam MosjonFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Ole Gunnar SørliNordeaFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Tom HaukomAir ProductsFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Torfinn BusethElkem FiskaaFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket18:59

2Bjørn Dag TruchsTeam Mosjon20:20

3Klaes van der MeerStatbil21:20

4Leif JohannessenTeam Mosjon21:45

5Johnny HansenEgen bedrift23:41

6Terje Cederberg HansenSøgne kommune24:37

7Steinar TverrliLærerne24:39

8Ole Ingvar GauslaaJernbanen25:15

9Arvid BrattlandGumpen Gruppen28:06

10Odd Gaute DrivdalEgen bedrift28:14

11Per Kåre SelleSiA30:58

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Geir Egil ÅsenCBFullført

-Geir StavsethEgen bedriftFullført

-Håkon M. OmlandNordialogFullført

-Hans Kristian ArnesenEgen bedriftFullført

-Inge SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Kåre PedersenOptimeraFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Terje TaraldsenAgder EnergiFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1Torgrim EldhusetAgder Energi26:48

2Arvid MartinsenEgen bedrift32:00

3Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand32:51

-Arne TenningenTeam MosjonFullført

-Aslak BjotveitStatbilFullført

-Bjørn AurebekkEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Reidar Stav JohanssenLærerneFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

-Thor KvanvigEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Tore SvennevigPostenFullført

M75-79

1Ragnar JakobsenTeam Mosjon24:50

2Gunnar Kristian VindenæsLSK29:39

3Kåre IglebækLærerne38:12

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. NordbyAgder EnergiFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Leif Vøttrup WiigElkem FiskaaFullført

-Leiv TorstveitLærerneFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Sigurd Næss AndersenSongdalen kommuneFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein LarsenOceaneering RotatorFullført

M80-84

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Kjell HaugenTilsynsgampeneFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (7,6 km)

K25-29

1Marte BueKr.sand Politi43:36

K30-34

1Sarah Kjernlie JohansenKr.sand Politi43:36

K35-39

1Line Maria SlettebøeFædrelandsvennen52:36

-Camilla ViervangSparebanken SørFullført

-Eva Helén TandbergKSIFullført

K40-44

1Teresa PhamKr.sand kommune45:12

2Anne Kristin HolteKKG46:56

3Marte Ween-VelkenEgen bedrift48:19

-Marianne SkeiePostenFullført

K45-49

1Kristin A. Heggland BolsøySpareBank1-SR-Bank49:34

-Heidi Elisabeth HauglandTeam MosjonFullført

K50-54

1Sigrun DrangsholtLærerne45:26

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon47:12

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

K55-59

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Eli JohannessenT.O. SlettebøeFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Kjersti Fuglerud SødalSørlandet SykehusFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

-Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken SørFullført

-Siri Marit AaslandTeam MosjonFullført

K60-64

-Eva CowardLærerneFullført

-Johanne SeimSørlandet SykehusFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune45:26

2Marit PenneKr.sand kommune50:34

-Elin StrayVA VegvesenFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

K70-74

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

M25-29

1Dag-Erik TvedtNOV39:21

M30-34

-Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sandFullført

M35-39

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

M40-44

1Morten André Solberg RødlandEgen bedrift38:12

2Per Helge FjørtoftEgen bedrift40:15

3Erland Førde MøllElkem Fiskaa43:58

4Samir KolukcijaVA Vegvesen46:57

5Jan Martin HansenPK Entreprenør50:17

6Raymond LundVeidekke Agder52:13

7Manuel SpartaUiA52:32

-Jan LarsenBrandsdal GroupFullført

M45-49

1Johan HeideElkem Fiskaa42:14

2Dag SvingenT.O. Slettebøe49:18

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Lars Jarle YttriMHWirthFullført

M50-54

1Frode TjomslandStatbil42:37

2Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte48:45

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

M55-59

1Gunnar LauvslandT.O. Slettebøe41:02

2Ole Johan BueklevRepstad44:22

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Thor BylundEgen bedriftFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Yngvar KiledalHandelsbankenFullført

M60-64

1Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa40:55

2Terje Georg FrigstadEgen bedrift44:56

3Roy SheppardCB55:30

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Geir GundersenKr.sand SkruefabrikkFullført

-Jan Øyvind PedersenAgder FylkeskommuneFullført

-John ZahlCameron SenseFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

M65-69

1Arild AurebekkGumpen Gruppen51:50

2Carl Georg OmdalNAV Agder54:30

3Bruce BergendoffEgen bedrift54:55

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

M70-74

1Arnfinn SøysetTeam Mosjon55:10

2Alf GurandsrudLandmåler Sør55:52

3Knut PilskogFirenor59:30

4Arne PaulsenEgen bedrift72:00

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Øystein KilanderSørlandet SykehusFullført

-Tore BerntsenAgder FylkeskommuneFullført

M75-79

1Peder GrønnestadVennesla kommune53:13

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus54:49

3Jan Reinhard HansenEgen bedrift73:42

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Benny JakobsenSchindlerFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M80-84

-Borgar HauglandTeam MosjonFullført