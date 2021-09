Arendal tapte toppoppgjøret

LEVANGER: Trener Roger Risholt var skuffet over å dra hjem fra Trøndelag uten poeng i denne runden.

– Jeg synes vi hadde fortjent mer. Vi vant 5-4 i sjanser, men tapte likevel 1-3. Det forteller oss at motstanderne er veldig effektive mot oss, mener Risholt.

Jevnspilt

Det var en jevnspilt kamp på TOBB Arena mellom to lag som var tabellnaboer før denne serierunden.

– Vi leverte en god 1. omgang, mener Arendal-treneren og sikter blant annet til den svært store sjansen Ole Marius Håbestad kom til etter snaue 30 minutter av førsteomgangen.

Spissen ble glimrende oppsatt etter strålende forarbeid av Mathias Johansen og Sebastian Remme Berge og Håbestad fikk ballen i beina rett foran keeper på 8-10 meters hold. Dessverre fikk ikke Arendal-spissen god nok kontroll på ballen og avslutningen gikk via keeper og over mål.

– I tillegg hadde både Andreas (Hellum) og Ole Marius fine muligheter før pause, som vi ikke fikk uttelling på. Levanger scorer på et straffespark 10 minutter før hvilen og kan gå i garderoben med ledelse. Likevel synes jeg vi leverte en god førsteomgang, og vi var enige i garderoben om at dette var mulig å snu, forteller Roger Risholt.

Tok grep

Slik så det også ut etter pausen. Arendal tok mer grep om kampen og det var svært fortjent da Andreas Hellum dunket inn 1-1 etter en times spill. Scoringen kom etter et langt innkast fra Sune Kiilerich.

-- Vi var iferd med å få kampen i vårt spor, men jeg tror vi ble for ivrige i jakten på scoring nummer to. Dermed blottla vi oss på høyresiden og Levanger kunne kontre inn 2-1 bare fem minutter etter at vi hadde utlignet, oppsummerer Arendal-treneren.

Likevel følte han at poeng var innen rekkevidde, helt til Levanger satte inn 3-1 drøye ti minutter før slutt. Den scoringen kom rett etter at Sune Kiilerich måtte gå av banen.

Stoppertrøbbel

- Sune har vært alvorlig syk og er ennå ikke der at han er 100 prosent klar for 90 minutter. Men vi måtte sette ham innpå etter bare tre minutter fordi Olav Hovstad slo opp sin gamle strekkskade tidlig i kampen, forteller Roger Risholt, som nå må gå i tenkeboksen om hvordan han skal ta ut laget til kommende hjemmekamp mot Kjelsås.

Sannsynligvis er Olav Hovstad uaktuell. Christer Reppesgård Hansen er trolig noen uker unna comeback og søndag fikk Kristian Strande sitt fjerde gule kort for sesongen. Det betyr at han må sone karantene neste serierunde. Det samme må Andreas Hellum som også fikk sitt fjerde gule kort mot Levanger.

– Vi får håpe Sune er klar. Han var bare helt utslitt da han gikk av. Det er ikke noen ny skade for ham, men han trenger restitusjon og litt tid før han er kampklar igjen, sier Roger Risholt, som selvfølgelig er skuffet etter tapet, men likevel tar med seg viktige erfaringer.

– Vi må lære av at vi blir for ivrige etter utligningen. Samtidig er det naturligvis gunstig at også Skeid avga poeng etter de spilte 0-0 mot Øygarden i helgen. Det betyr jo at det fortsatt er jevnt og mange lag med i toppkampen, sier Roger Risholt.

