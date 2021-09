Vant NM-gull og satte norgesrekord

STAVERN: I tillegg vant jentene NM-sølv i tumbling og nådde finalen i tre av fire øvrige disipliner.

Helgas mesterskap var den ordentlige konkurranse på nesten to år på grunn av pandemien.

Med en kort oppkjøring til konkurransen, og et helt nytt frittståendeprogram, lykkes det i finalen for Arendals tropp 1 å beholde tittelen som norgesmestre og samtidig sette ny norgesrekord for juniorer i frittstående med imponerende 20.800 poeng. På tumbling fikk tropp 1 sølv, slått av Sandnes med 0,2 poeng, mens de på trampett endte på en fjerdeplass.

Tropp 2 viste gjennom både kvalifiseringen og finalen et veldig stabilt nivå og leverte en nesten feilfri konkurranse. Med en 4. plass i frittstående med bare 0,05 poeng til en bronsemedalje, som endte hos naboen fra Grimstad, og en 8. plass i trampett viste tropp 2 hvor høyt og bredt nivå juniorjentene i Arendal har.

Med en god turnopplevelse i bagasjen jobbes det nå videre mot norgesmesterskapet i TeamGym for junior som arrangeres på hjemmebane på Sør Amfi 27.-28. november.