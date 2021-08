KIK Trophy er kommet for å bli

KRISTIANSAND: – Turneringen høstet lovord fra de tilreisende lagene, og vi er i ferd med å skape en tradisjon som vil bety mye for klubben, sporten og landsdelen. For klubben vår betyr det også kjærkomne inntekter, mener daglig leder i arrangørklubben Kristiansand Ishockeyklubb (KIK), Mads Gabriel Scott.

KIK Trophy ble nylig avviklet i Idda Arena, der Stavanger Oilers tydeligvis hadde fått mersmak etter fjorårets opptreden. I tillegg til å spille kampene benyttet siddisene anledningen til å gjennomføre noen ekstra treningsøkter i hallen. Men det var Lillehammer ishockeyklubb som fikk inngravert sitt navn i seierstrofeet.

Solid bakgrunn

Mads Gabriel Scott tror mange på tribunen ble overrasket over hvor raskt det går i elitehockeyen, og han mener yngre spillere blir inspirert av å se de store gutta i aksjon. Scott ble rekruttert til Kristiansand Ishockeyklubb fra Østlandet. Han er med sin solide hockeybakgrunn et funn for klubben. Blant annet har han den høyeste trenerutdannelsen innen Norges Ishockeyforbund. Dessuten nyter han godt av et imponerende kontaktnett, og han er trener for et av Norges yngre landslag.

KIK er den eneste klubben i landsdelen som stiller lag på seniornivå i seriene til Norges Ishockeyforbund.

– Vi vil ha godt av et topplag mellom Tønsberg og Stavanger. Med stadig bedre veier i Sør-Norge vil det bli enkelt å inkludere Kristiansand mer i det norske seriesystemet, sier Scott.

Inkludering og mangfold

Han tror ishockeyen kan gjøre Sørlandet enda mer attraktivt, fordi den bidrar til inkludering og mangfold. Sporten vekker interesse i store deler av verden, og KIK samler tilflyttere fra regioner hvor køllekunsten står sterkt, for eksempel i Øst-Europa og Nord-Amerika, forteller Scott.

En turnering som KIK Trophy trekker tilreisende, til glede for næringslivet. Slik sett betyr turneringen også noe for hele byen, mener Scott.

Imponert er han av klubbmedlemmenes engasjement for å skaffe inntekter. Også på andre slags arrangementer er de på farten. For eksempel var over 60 i aksjon under siste utgave av «Palmesus». Mange entusiastiske sponsorer bidrar også til en sunn økonomi som gir grunnlag for mersatsing på et annet svært viktig område – nemlig rekruttering til våre lag i aldersbestemte klasser, påpeker den daglige lederen.

– Her er kvalitet viktig, og i disse dager ansetter KIK en utviklingsleder for barneidrett. Vi ønsker at dette skal bidra til et enda bedre sportslig tilbud og gi foreldre til barn som ønsker å prøve seg, større trygghet, sier Scott.

I fjor hadde KIK over 120 småtasser på sin skøyteskole. Den er populær og starter opp igjen denne uken, så nå håper klubben at mange barn vil ta sine første skøytetak. Mestringsfølelsen kommer ofte kjapt, forteller Mads Gabriel Scott.