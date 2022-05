Det har vært litt enten eller så langt foran motstandernes mål for A-laget denne sesongen. Rekken lyder nå på 0-7-1-0-6 mål scoret. Med to mål pr. kamp i stedet ville vi vunnet alle kampene. Så enkel er dog ikke fotballen, men det så til tider enkelt ut mot Sprint-Jeløy lørdag.

Scoring etter tre minutter

1–0 kom etter tre minutter. Bortelaget flyttet langt opp på banen da Christian Beqiraj Follerås hadde ballen upresset et stykke inn på egen banehalvdel, og da Robert Våge Skårdal stakk på skrå inn i det store åpne rommet, kom ballen, og midtbanespilleren pirket ballen forbi en utrustende keeper og i mål. Sprint-Jeløy utlignet til 1–1 tolv minutter før pausen da de vant ballen på midten og kunne sette fart fire mot fire. Skuddet fra 18 meter tar Halvor Homme nittini av hundre ganger, men nå gikk ballen under ham. Et nytt ledermål kom tre minutter senere. Vi fikk servert ballen i god posisjon og alle tre midtbanespillerne, Våge Skårdal, Magnus Langerud og Daniel Tørressen Eikeland kombinerte før Marcus Aslaksen fikk en skuddmulighet fra kanten. Den tok han godt vare på, og det sto 2–1.

Aslaksen var involvert igjen noen minutter senere da han la hardt inn langs bakken. Keeper burde nok valgt en annen løsning, han fikk bare ballen noen meter bort. Jakob Toft fyrte av, i en forsvarer, før Tørressen Eikeland satte ballen i mål, 3–1 til pause.

Debutant fra start, Eirik Ryger. Foto: Stian Bøe (arkivfoto)

Målkalas etter pause

Fem minutter ut i andre omgang ble ledelsen krympet, Tom Reinback utnyttet et uheldig ballmottak fra Sondre Nordhagen etter et innlegg, og lobbet ballen over Homme for sitt andre mål for dagen. Igjen svarte vi raskt, på moderne Vindbjart-vis. Aslaksen gikk innover i banen, angriper Jakob Toft timet løpet bak forsvaret perfekt, og da både gjennomspillet og avslutningen fra 16 meter også var perfekt, måtte det bli scoring. 4–2.

Midtveis i omgangen fortsatte målfesten. Aslaksen og innbytter Helge Strand har kombinert til flere mål i år. Nå var de litt heldige, Aslaksen sitt skuddforsøk gikk i en forsvarer og i perfekt posisjon for Strand som kom inn fra andre kanten. Avslutningen var iskald, 5–2 og seieren var sikret. Seks minutter senere var det tre andre innbyttere som fikset scoring. Simon Salen Aune debuterte endelig på A-laget etter å ha vært i, og trent med klubben i godt over ett år. Ca. 40 sekunder brukte han på å få en hockeyassist, da han kombinerte flott og sendte Sander Barstad Bergan gjennom. Han la over til Markus Nyhus som i det siste har spilt i en offensiv rolle i stedet for sin vante forsvarsplass. Han har i hvert fall ikke glemt å score mål.

Debutant Simon Salen Aune. Foto: Stian Bøe (arkivfoto)

– Dette gir selvtillit

Dette ble siste målet for dagen, 6–2 klinger godt, også for trener Jon Hodnemyr:

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med å score seks mål, og spesielt gøy er det med seks forskjellige målscorere. Vi har jobbet, og jobber fortsatt med gjennombruddsfasen, og det er gledelig å få uttelling for treningen vi legger ned. Likevel sitter vi igjen med en følelse av at vi forventer mer av oss selv i banespillet.

– Dette gir selvtillit inn mot en festuke med 16. mai-kamp og cupkamp mot Fløy.

Verdt også å merke seg at venndøl Eirik Ryger (17) fikk sin debut fra start, og Robert Våge Skårdal vant et gavekort på Biffen, etter at «dagens Vindbjart-spiller»-kåringen er tilbake etter et langt opphold.