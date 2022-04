ARENDAL: – Arendal er et meget godt 2. divisjonslag, konstaterte Odd-treneren overfor Agderposten etter kampen. Han hadde tatt turen til Norac stadion for å se rekruttlaget i aksjon dagen etter at Odd tapte 0-1 for RBK på Lerkendal.

Og det var god grunn for Odd-treneren til å ta turen - for hele ti av spillerne på Odd 2 hører til å A-stallen som «Paco» har hovedansvaret for. Alle som følger med i norsk fotball vil nikke anerkjennende til navn som Sondre Rossbach, Syver Aas, Magnus Lekven og Abel Stensrud - som var blant de 11 som startet kampen for gjestene denne mandagskvelden.

Skaper sjanser

– Jeg kan ikke huske at Odd har stilt et like sterkt lag mot oss de forrige gangene vi har møtt dem, sier Arendal-trener Roger Risholt, som dermed også kan glede seg over at det ble en god, spennende og tøff kamp for Arendal Fotball i serieåpningen.

– Vi gjør den jobben vi skal gjøre, selv om vi brukte noe tid på å feste grep om kampen. Men andre halvdel av førsteomgangen kontrollerer vi greit og skaper sjanser og etter pause er vi ganske dominerende. Eneste minuset er at vi ikke scorer flere mål på alle sjansene vi skaper, sier Roger Risholt.

Det sto 0-0 til pause, men før det var gått to minutter av andreomgangen, utnyttet Ole Marius Håbestad det store bakrommet Odd-laget etterlot seg og tuppet inn 1-0.

Som planlagt

Men nerven i kampen levde, for Arendal fikk ikke flere scoringer før helt mot slutten av kampen. Da var Preben Skeie kommet inn og den målfarlige midtbanespilleren gjorde som han har gjort så mange ganger før: han satte sjansen da han fikk den og med 2-0 etter 85 minutter, kunne Arendal i praksis kontrollere kampen helt inn.

Roger Risholt mener laget gjennomførte kampplanen på en god måte.

– Vi får ikke så mange brudd høyt i banen som vi ønsker, men det handler også om at Odd fremstår som veldig ballsikre og keeper Sondre Rossbach er vel den som har ballen mest i 1. omgangen, mener Arendal-treneren.

God struktur

– Den defensive strukturen vår er veldig god, og jeg er veldig imponert over jobben midtstopperne Edvard (Lillebo Race) og Sune (Kiilerich) gjør. De har full kontroll mot gode offensive spillere. Backene Tobias (Englund) og Jonas (Fredriksen) er også veldig viktige for oss, ikke minst offensivt, sier Roger Risholt som mener laginnsatsen er bunnsolid.

Han gir også en solid attest til målscorerne:

– Ole Marius (Håbestad) har sett stadig bedre ut gjennom vinteren og det er veldig fortjent at han får en scoring. Han kommer til å bli veldig god for oss i år. Og Preben (Skeie) kan vi alltid stole på. Vi vet hva vi får av ham. Han jobber beinhardt og er veldig godt til å utnytte mulighetene. Han var helt fantastisk for oss da han kom inn i dag, sier treneren.

Neste serierunde venter en meget tøff bortekamp. Egersund, som spilte uavgjort mot Fløy i sin serieåpning, tar imot Arendal Fotball på sitt eget gress. De har garantert lyst til å sikre seg årets første trepoenger, og det er kanskje en av årets tøffeste bortekamper som venter allerede i 2. serierunde.

– Jeg tror likevel de fleste anser Arendal som favoritter i den kampen, og det presset må vi kunne leve med. Vi drar til Egersund for å ta tre poeng, sier Roger Risholt.

Se øvrig kampfakta her