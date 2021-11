KRISTIANSAND: Kretsfinalen mellom Gimletroll og Flekkefjord skulle spilles over to oppgjør: første kamp i Flekkefjord og returoppgjøret på Presteheia. Begge lagene hadde vunnet sine avdelinger og skulle derfor møtes over to kamper for å kåre kretsmesteren i J17-klassen. Gimletroll hadde møtt Flekkefjord to ganger tidligere i serien med et av sine andre lag, og det endte da med to tap. Det lå derfor til rette for et knalltøft dobbeltoppgjør.

Første kamp ble spilt torsdag 4. november på Uenes kunstgress i Flekkefjord. Kampen var tett og jevn, og med tidvis svært lav tåke ble kampen om mulig enda mer nervepirrende. To minutter før slutt fikk Gimletroll en utrolig viktig 0-1-scoring på en dødball, og fikk med seg et glimrende borteresultat før returoppgjøret.

Melissa Holen var kaptein med stor K i begge oppgjørene, og viste evnen til å få med seg alle sammen da det gjaldt. Foto: Jarle Skåla Åsan

Fredag 12. november ble hjemmekampen spilt på Presteheia. Gimletroll var gode og hadde flere store sjanser tidlig, og gikk også fortjent opp i ledelsen 1-0 midtveis i 1. omgang. Resten av kampen jobbet jentene steinhardt, og fem minutter før slutt kom den berømte spikeren i kista på en kontring. Med 0-1 borte og 2-0 hjemme ble jentene fra Gimletroll etter 3-0 sammenlagt kåret til kretsmestere i J17-klassen. Etter kampen var det herlige og velfortjente jubelscener blant spillere, trenere og publikum.

Martha Omdal (på dette bildet) og Celina Waage ble målscorerne i kretsfinalen. Martha scoret 0-1-målet i Flekkefjord, og begge kom på scoringslisten i hjemmekampen. Martha og Celina endte sesongen med henholdsvis 10 og 8 scoringer. Foto: Jarle Skåla Åsan

Gimletroll J17 har denne sesongen bestått av totalt 21 spillere født i 2004 og 2005. I tillegg har de fått verdifull hjelp av klubbens yngre spillere. I desember 2020 ble 2005- og 2004-kullet slått sammen til en J17-gruppe, og har siden utviklet seg til å bli en sammensveiset tropp med fantastisk lagmoral, treningsvilje og engasjement. I tillegg kan jentene altså nå smykke seg med kretsmestertittelen for J17. Vi trenere er utrolig stolte av dere alle sammen!