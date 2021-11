ARENDAL: Det var duket for en ren seriefinale i G19 serien da Våg tok turen til Norac Stadion tirsdag kveld. Premissene var klokkeklare – Våg måtte vinne for å ha mulighet til å ta igjen Arendal.

Flomlys, duskregn, tv-sending og to heltente lag, la en flott ramme for det som ble en spennende batalje på kunstgresset.

Arendal kom best i gang fra start, der de dominerte i åpningsminuttene og man var kun en dårlig avslutning unna å ta ledelsen etter åtte minutter, men Alexander Løvdal satte ballen over fra kort hold.

Scoret på lobb

Han skulle derimot gjøre opp for seg, for etter kvarteret ble han headet gjennom av Bendik Hoel og oppfattet raskt at det var muligheter for å lobbe ballen over en feilplassert Våg-keeper. Han gjorde ingen feil denne gangen og satte ballen lekent i en bue over keeper, til stor jubel fra lagkamerater og de fremmøte Arendal-supporterne.

Etter dette bølget kampen frem og tilbake, med Arendal som det klart førende laget uten å skape de helt store mulighetene. Lagen gikk derfor til pause med 1-0 til hjemmelaget.

– Vi ble enige om at vi skulle være offensive fra start og gå for en seier, uansett om vi kunne klare oss med uavgjort, sier hovedtrener Karl-Gunnar Ellefsen.

– Vi har hatt en del dårlige førsteomganger i det siste og ikke vært påskrudd fra start. Det hadde vi fokus på både i oppladningen og i garderoben før kampen. Det responderte gutta utrolig bra på og vi dominerte de første 20-25 minuttene. Etter dette kjørte vi oss litt fast og en del spillere brukte for lang tid med ballen som gjorde at Våg hele tiden rakk å flytte etter og komme på riktig side, legger Ellefsen til.

Ut i hundre

Arendal startet 2. omgang på samme måte som første og satte et umiddelbart trykk på Våg, noe som ga effekt. For etter kun to minutter av 2. omgang var Alexander Løvdal frempå igjen.

Rayyan Echkantena kom seg fint forbi på kanten etter å ha blitt spilt flott gjennom av Benny Fondo. Han tittet opp og så at målsniken Løvdal hadde plassert seg fint inne i boksen og slo et innlegg som Løvdal noe heldig fikk med seg forbi Våg-forsvareren og plutselig var han alene med keeper. Der var han iskald og plasserte ballen til siden for keeper, 2-0 og Arendal hadde da en halv hånd på kretsmesterskapet.

– Vi snakket i pausen at jobben langt ifra var gjort og at vi bare var halvveis. Vi regnet med at Våg kom til å komme ut i hundre og ble enige om å matche både energien og innsatsens deres fra start, forteller trener Ellefsen.

Ga ikke opp

Våg skulle derimot ikke gi seg av den grunn og satte et trykk for redusering. De presset Arendal stadig bakover i banen og fikk en redusering etter en avslutning som gikk via en Arendal-spiller og i mål. Våg fortsatte å presse, men Arendal hadde stor sett kontroll og hindret de helt store mulighetene.

– Våg kom ikke til de største mulighetene, men samtidig følte vi oss aldri helt trygge på at dette var avgjort. Det ble i perioder ekstremt kaotisk, vi slet med at vi ble spilt veldig lave og da vi først vant ballen, klarte vi ikke å roe ned og beholde den, sier Ellefsen.

Matchvinner og toppscorer

Alexander Løvdal ble den store helten med sine to scoringer og ble med det delt toppscorer sammen med Mathias Dalsmo Gløckner med 13 mål.

– Dette er «dritgøy»! Vi har jobbet så hardt gjennom hele sesongen. Vi har vært litt uheldige i noen kamper, men viser at vi er best. Vi dominerte det meste i dag, sier matchvinner Alexander Løvdal til Agderposten etter kampslutt.

– Nesten toppscorer, like mange som Gløckner på 13. Vi har prestert bra i år begge to, men han har vært hakket bedre. Helt rått det vi har fått til i år, skryter Løvdal.

Han forteller også til Agderposten at man var noe mer skeptiske til at dette skulle gå hele veien før sesongstarten.

– Nei, vi var litt skeptiske i starten, vi hadde ikke en veldig god oppkjøring. Men etter Fløy-kampen har det bare gått én retning. Trenerapparatet har gjort alt de kan for oss, og vi har levert.

Samhold og fellesskap

Dette var Arendal Fotballs andre KM-tittel, den forrige kom i 2018, da med Roger Risholt som trener.

Laget har i år levert gode prestasjoner gjennom hele sesongen og har på sine tolv kamper vunnet ni, spilt to uavgjorte og gått på ett surt tap i løpet av sesongen. I tillegg har de best målforskjell og sluppet inn færrest mål.

– Jeg må bare ta av meg hatten for denne gjengen. Jobben de har gjort denne høsten er imponerende. Vi har tatt store steg siden treningskampene i sommer og alle har vært tro til de tanker og ideer vi som trenerteam har hatt, sier trener Ellefsen før han legger til

– I tillegg har vi jobbet mye med å bygge ett fellesskap og samhold i gruppen. Da vi har en tropp blandet fra både forskjellige klubber og årganger. Ekstra gøy er det også at sist man ble kretsmestere, så ble 2004- og 2005-kullet trukket frem som spennende årganger gjennom Arendal Talent og 2005-laget som gikk til topps i Odd Elitecup. Åtte av disse spillerne er nå med på laget som blir kretsmestere, der fem av disse fortsatt er guttespillere (G16).