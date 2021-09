Årets første hjemmeseier for Fløy

KRISTIANSAND: Søndag ettermiddag tok Fløy imot rekruttene til Odds Ballklubb. Odd 2 innehar en imponerende 6. plass i ligaen og har den siste drøye måneden slått Skeid, Vard og RBK 2. En vanskelig motstander som ikke måtte undervurderes tross den lave gjennomsnittsalderen.

Fløy tok styringen fra første spilleminutt og viste prov på hva som bor i laget ved å skape flere farligheter og male på, uten at Odd 2 fikk til noen verdens ting. Mye av 1. omgang ble spilt på Odds banehalvdel, der Fløy styrte spillet. Hjemmelaget var nær ved scoring på flere dødballer og innlegg i boks, men lagene gikk målløst til pause.

Kjempescoring annullert

Fløy fortsatte kjøret sekunder ut i 2. omgang, da Kristian Lien fyrte av en suser fra langt hold. Kjempescoring fra kraftspissen vår, men dommerteamet mente en medspiller som dukket unna skuddet forstyrret keeper såpass mye at det ble dømt offside. Flere øyboere stusset over den avgjørelsen. Men hjemmelaget deppet ikke av den grunn, og prøvde å male på videre.

Og endelig skulle scoringen sitte da Emil Pedersen la inn fra dødlinjen og en Odd-forsvarer under press klarerte ballen i Grundetjern og i mål. 1-0 etter 51 spilte minutter.

Men Fløy skulle ikke få lov å holde ledelsen lenge. Kristoffer Larsen hos Odd 2 utlignet i 58. spilleminutt med en vanvittig scoring fra midtbanen. Han så keeper står langt ute og klemte til. 1-1 på tavla var et faktum, til tross for at Odd nesten ikke hadde fått låne ballen.

Ny Fløy-ledelse

Men kun to minutter senere dukket Thomas Nygaard opp på corner og stanget Fløy i ledelsen igjen. Nydelig avlevering fra Sebastian Fredriksen som fant pannebrasken til en umarkert Nygaard. Stillingen 2-1, med halvtimen igjen å spille.

Etter dette skapte Fløy flere store sjanser, og Odd var egentlig bare frempå på et par dødballer. Men det ble ingen flere scoringer i kampen og Fløy sikret seg med det sin første trepoenger hjemme på Arkicon Arena i år. Laget ligger likevel fortsatt nest sist på tabellen, nå med 14 poeng på 17 kamper.

Tett program

Kampene fremover kommer i fleng. Allerede onsdag er det cupkamp borte mot et høytflyvende Kongsvinger, som i dag vant 5-0 hjemme mot Senja. Og søndag tar gutta turen vestover i oppgjøret mot Sotra.

Kommende hjemmekamp på Arkicon Arena kommer søndag 3. oktober kl. 15.00 mot Øygarden, der Henrik «Heggi» Andersen kommer på besøk til gamle trakter!

