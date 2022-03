For første gang kunne vi damer delta i et Norway Strongman Cup-stevne. Jeg vant tre av fem øvelser og tok sammenlagtseieren.

BLOGGINNLEGG: Denne cupen ble arrangert 26. februar på Borgskogen treningssenter i Stokke. Det var årets første konkurranse innen strongman/strongwoman. For min del gikk det over all forventning, med seier i åpen klasse for kvinner, i tøff konkurranse med seks sterke utøvere.

Den første av i alt fem øvelser var dekkvelt + power stairs.

Der skulle vi flippe et 280 kilo tungt dekk fire ganger, før vi skulle løpe bort og løfte 120 kilo opp 4 trappetrinn. Den med raskest tid vant øvelsen.

Andre øvelse var Farmer’s walk 15 meter + duck walk 15 meter. Her skulle vi gå med 80 kg farmer’s i hver arm 15 m eter og deretter gå tilbake med 90 kg duck walk. Den med raskest tid vant øvelsen.

Tredje øvelse var Arm over Arm. Her skulle vi trekke en liten varebil 15 meter og igjen var det raskeste tid som vant.

Jeg vant disse tre første disiplinene. Jeg skulle mer enn gjerne husket tidene mine, men jeg var helt i «bobla» og etter at jeg fikk vite resultatet, var jeg umiddelbart fokusert på neste øvelse.

Fjerde øvelse var vikingpress. Her skulle vi presse 70 kilo og de med flest repetisjoner vant. Jeg klarte 13 repetisjoner, men ble trukket for 3, ettersom jeg på tre av pressene ikke klarte å låse ut knærne riktig. Det ble regnet som dobbel dipp, og endte jeg på andreplass.

Den femte og siste øvelsene var atlasstein. Vi kunne velge mellom 90 kilo og 125 kilo. Her skulle man klare så mange repetisjoner man kunne på 60 sekunder. Én repetisjon på 125 kilo slo alle som tok 90 kilo.

På trening har jeg klart å løfte 125 kilo to ganger etter hverandre. Etter en god pepp talk med min coach Hans Jørgen Rulffs ble det bestemt å gi alt på 125 kilo. Her klarte jeg to repetisjoner. Dessverre plasserte jeg meg litt for mye bakpå på den tredje repetisjonen og steinen gikk ikke opp. Her ble jeg slått med én repetisjon av selveste steindronninga, Kikki Berli-Johnsen.

Jeg hadde ikke trengt å stille i den siste øvelsen ettersom jeg hadde vunnet sammenlagt allerede, men jeg ville gå all in og vise at dette hadde jeg virkelig jobbet for i hele høst og vinter.

Martina Arsulic sammen med sin coach Hans Jørgen Rulffs. Foto: Privat

Etter NM-debuten med tredjeplass i fjor har Hans Jørgen og jeg terpet mye på teknikk, grunnbase og styrke. Det har vært mye frustrasjon og glede, og jeg hadde nok ikke kommet like langt uten Hans Jørgen. Under én måned etter konkuransen satte jeg ny for øvrig ny bestenotering i knebøy med 2x180 kilo og i markløft med 200 kilo.

Nå forbereder jeg meg til årets andre stevne i Norway Strongman Cup, som finner sted i Tvedestrand 7. og arrangeres av Valhalla Strongman Gym. I dette stevnet skal man også kåre Sørlandets sterkeste mann og kvinne. Sammenlagtvinneren får poeng til videre kvalifisering til Norges Sterkeste 2022 i åpen klasse.