Raylee og Havnaa vant mestermøte

ARENDAL: Under Arendalsuka arrangerte Fagforbundet Agder for første gang Fagforbundsmester på Hove på Tromøya. Konkurransene bygger på en del av øvelsene som ble brukt under Mesternes mester som gikk på NRK.

Det var fire lag med to personer som deltok i konkurransen. Deltagerne var bokseren Kai Robin Havnaa, artisten Raylee, håndballspillerne Sondre Paulsen og Eirik Heia Pedersen fra ØIF Arendal og Siri Aaserud og Kari Anne Hansen fra Grane Arendal og tidligere fotballspiller Kai Risholt og eks-norgesmester i 10-kamp Hans Olav Uldal.

Det var mange tette dueller i de ulike apparatene før det ble utropt to finalelag, som besto av Kai Robin og Raylee, og håndballspillerne Sondre og Eirik.

Første vinner av Mesternes mester, Dag Otto Lauritzen, kommentere den tette og spennende finalen i Fagforbundsmesteren. I finale skulle lagene gjennom tre øvelser som besto i løse opp tau gjennom hindre, 90-graderen og skru/balanse med planker.

Håndballgutta hadde en liten ledelse da de gikk inn i 90-graderen, men det ble Raylee og ikke Kai Robin som slo knockout på motstanderen i denne øvelsen. Selv om Sondre og Eirik kom sterkt tilbake, beholdt Raylee og Kai Robin ledelsen gjennom denne øvelsen, og ble første vinnere av Fagforbundsmester.

– Det var et veldig artig, slitsomt og bra arrangement. Det var gøy å prøve Mesternes mester-øvelsene som «kronidioten». Den var mer slitsom og krevende enn jeg hadde trodd, melder Kai Robin og legger til:

– Jeg ble veldig imponert over partneren Raylee, som var så allsidig og sterk. Vi slo jo tross alt elitespillere, og ikke minst Hans Olav, som er en maskin og en de jeg kjenner som har mest peiling på idrett. Så det smakte ekstra godt selv om dette bare var moro og useriøst.