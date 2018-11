Tveit-veteranene kretsmestre igjen

Mange spør oss om hva som er nøkkelen til vår suksess. Svaret er enkelt.

– Langsiktig satsing har gitt resultater, sier Terje Leonardsen med et lurt smil.

Leo har fungert som fysisk trener for laget og han mener mange lag har mye å lære på dette området. Frank I. Wiig (mental coach) er enig og tror mye av suksessen også skyldes god kombinasjon av enorme doser selvtillit og null selvinnsikt. Spillende oppmann, Kjetil A. Hauge mener i tillegg at laget har vært lure på overgangsmarkedet og meget gode til å børste støv av gamle Tveithelter.

Tveit veteran forsvarte seriemesterskapet fra 2017 etter en spennende sesong. Vi startet sesongen med mange skader og tynn spillerstall, men gjengen fra Tveit har hatt et sterkt kollektiv og ble igjen kretsmester. Fire poeng foran Giv Akt og Fløy.

Veteranene fra Tveit måtte som alle andre lag fra Tveit bruke andre baner enn Solsletta som hjemmebane i hele vårsesongen. Vi over 40 håndterer etter hvert alle typer baneforhold, men flere av lagene som møtte Tveit i høstsesongen fikk store problemer på potetåkeren i Tveit. Klubben trenger bedre forhold for sine medlemer og det må skje fort. Kunstgress må på plass! Kristiansand kommune - nå er det vår tur.

Nok om det.

Vi har spilt mange gode kamper i år, men hjemmekampen mot Giv Akt og begge kampene mot Tigerberget var av ekstra høy kvalitet.

Tidligere trener for Start, Knut Tørum, er blitt en viktig brikke i et godt forsvar og det er flere enn Øyvind Aasen som scorer på bestilling. I tillegg bruker vi en gammel, men god filosofi som passer laget: Det er bedre å stå riktig enn å løpe feil. Et lite førjulstips/gave til våre motstandere.

Kretsmesteren fikk ikke innvilget åpen buss gjennom Tveit for å feire, men fest ble det og målene for neste sesong er klare. Vi skal bli blant de fem beste i divisjonen.

God juleferie til alle fotballvenner og lykke til med oppkjøring til ny sesong!