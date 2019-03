Knallstart ga ny ØIF Arendal-seier

ARENDAL: ØIF ledet på det meste med 12 mål,og kunne ta det ganske så rolig i andre omgang.

– Vi hadde det under kontroll, selv om Bækkelaget kom nærmere, giret vi opp et hakk og dro fra, forklarer Sander Simonsen, høyrekanten som satte inn fem mål.

– Jeg føler vi avgjør det de første 15, da vi leder med 9-10 mål. I tillegg lykkes de ikke med å gå ut i sju mot seks. Det blir surrete i angrep for oss etter hvert, de tar litt innpå, men jeg føler ikke vi er truet, fortsetter Simonsen.

Han trekker fram at han helst hadde sett at laget ikke slapp motstander nærmere når de leder med så mye:

– Jeg er aldri redd de skal ta oss igjen. Vi sliter litt når vi leder med ti mål. Kanskje er det en svakhet vi har, at vi slapper litt mye av. Men dette var en kollektiv seier, en bra gjennomføring.

Lagseier

Jesper Munk beskriver starten som sinnssykt bra.

– Det blir en typisk kamp der vi leder med mye mål. Automatisk begynner vi å ta det med ro. Skulle gjerne sett vi vant med mer, men jeg synes vi står bra bak, selv om de scorer mye. Fremover er det fortsatt framgang. Ankomsten sitter bedre for hver kamp nå. I dag synes jeg vi viste at vi er et topplag, sier den danske linjespilleren.

I likhet med Sander Simonsen, trekker også Jesper fram at det var en lagseier.

– Vi gjør hverandre gode i dag. Og Herman (Vildalen) kommer mer og mer inn i det. Jeg føler vi har kontrollen og var et bedre lag. I tillegg er det positivt at vi slipper til flere spillere. Vi ser at de har vilje, men noen ganger vil de kanskje litt for mye, men gøy at Adrian (Evensen) får sette den straffen på slutten, sier han.

Fornøyd trener

Også hovedtrener Marinko Kurtovic var fornøyd etter den tredje seieren på rad for sine elever.

Han mener guttene viste en voldsom attityde de første 20 minuttene, og med det klarte de å drepe kampen:

– Kampen er jo ferdig på 20 minutter. Vi straffer dem voldsomt. De prøver sju mot seks, men vi bare fortsetter å straffe dem, beskriver han.

Møter Kolstad borte

Treneren trekker fram at årsaken til at laget faller noe ned i andre omgang, er at laget har en stor ledelse. Seieren ga også et nytt innskudd i banken for selvtillit.

Allerede onsdag møter ØIF Arendal Kolstad på bortebane. Kolstad har tapt sju ganger på rad, men har alltid vært vrien å møte hjemme i Trondheim.

ØIF er nummer to i eliteserien, tre poeng foran treer Drammen, som tapte borte mot Fyllingen. Elverum slo Kolstad hjemme og leder fortsatt med to poeng.

