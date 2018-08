NM-revansj for Egeland

AUDNEDAL: Resultatet var en fin pptur for Egeland, ettersom den ene nedturen etter den andre har preget sesongen for ham og teamet hans hittil i sesongen.

Nedturene til tross, teamet var ved godt mot og hadde gitt rallycrossbilen – en Ford Escort MK5 – en real oppfriskning for anledningen. Motorsportfolket kjente sin besøkelsestid og trappet opp for å heie frem sine favoritter. De fleste forholdene skulle dermed ligge til rette for revansje.

Under lørdagens tre innledende omganger gikk det relativt bra og Egeland kjørte inn en 7. tid og en 5. tid. I tredje omgang ble han mer eller mindre parkert oppå en ”curbs” i søndre sving, noe som resulterte i en 12. tid. Både team og sjåfør var likevel ved godt mot og øynet håp om finale – forutsatt at det ble en god plassering i søndagens fjerdeomgang.

En 6. tid i fjerde omgang sikret Egeland tredjesporet i B-finalen. Og om troen på A-finalen skyldtes at vi var tilbake på Sørlandet eller om det stod på Egelands egne prestasjoner – det vites ikke – men Egeland ble nummer to og kvalifiserte seg med det til A-finalen.

Anne Beth Mål Arntzen, Egeland Motorsport

Bakerst på startplata sto Escorten og Egeland med sjettespor i A-finalen. Til tross for et dårlig utgangspunkt, ble han liggende på en fjerdeplass inntil alternativsporet skulle passeres. Avslutningsvis ble det et sammenstøt med en annen sjåfør, hvorpå venstre styrestag etter hvert takket for seg. Egeland klarte likevel å manøvrere Escorten over målstreken og sikret seg femteplassen i den fjerde NM-runden. I NM-sammendraget har Egeland, i følge resultatlisten (uoffisiell) nå klatret opp fra en tredelt 9. plass til en 6. plass.

Sigurd Erik Egeland sier selv at han er godt fornøyd med femteplassen og det faktum at han endelig fikk kjørt en A-finale. Han ønsker samtidig å rette en stor takk til teamet, venner og familie, samt til sponsorene som gjør det mulig for å delta i NM-sirkuset.