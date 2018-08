Sørlandshest solgt for 1,3 millioner

Hoppa Fleetfoot Hanover har vært et lykkekjøp for 62 år gamle Alf Torfinn Skeie fra Eiken. I løpsbanen travet hun inn over to millioner kroner og vant 30 løp, og som avlshoppe er hun naturligvis svært ettertraktet.

Dette har sørlandsmannen forsterket gjennom å benytte avlsmatadoren Muscle Hill som pappa til ett år gamle Ready Tonight, og mandag kveld ble resultatet eksplosivt da åringshingsten ble auksjonert bort under Wenngarn Yearling Sales i Sverige.

Massive 1,3 millioner kroner betalte hesteeiere hos den svenske stortreneren Peter Untersteiner for den sørlandsoppdrettede hingsten. Untersteiner har selv i perioder hatt Fleetfoot Hanover i trening, og vet hva som rører seg i blodlinjene.

– Untersteiner hadde bestemt seg for å kjøpe Ready Tonight, og har fulgt ham opp over tid. "Jeg har sett denne åringen mye mer enn deg" fleipet han etter kjøpet, smiler Alf Torfinn Skeie i bilen på vei hjem til Norge dagen etter salget.

Den utrolige salgssummen til tross; Ready Tonight var ikke kveldens dyreste hest i auksjonsringen. Ytterligere en hest ble solgt for 1,3 miillioner SEK, mens klubba gikk ned på 1,6 millioner svenske kroner for både Habrik AM og Hefner AM.

–Jeg er selvsagt fornøyd med prisen. Jeg hadde håpet på et sted mellom 700 - 800 000 svenske kroner, men merket jo under dagen at det var mange som var interesserte. I dag går turen mye lettere hjemover, understreker Skeie med et smil.

