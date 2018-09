Hunsbedt er dronningen av Konsmo Motorbane

AUDNEDAL: Det var ikke bare ”Sørlandsmester’n” som skulle kåres under helgens løp på Konsmo Motorbane. Løpet inngikk som finaleløp i ”bilcross.no-cup” og samtidig skulle også kongen, dronningen, knekten og rx-kongen av Konsmo Motorbane kåres. De som kjører best gjennom sesongens tre løp på Konsmo blir nemlig tildelt de rojale titlene.

Rebecca Hunsbedt ledet kampen om dronning-tittelen med fire poeng og var vår eneste representant i dameklassen denne helgen. Punktering og utforkjøring til tross – Hunsbedt stod i A-finalen. Etter å ha sjekket finaleoppsettet kunne hun allerede kalle seg ”dronningen av Konsmo Motorbane”, ettersom at neste dame på listen ikke hadde kvalifisert til finalekjøring.

Hunsbedt var likevel både spent og vel vitende om at det ville bli en knalltøff A-finale. Hun havnet bakerst i feltet og fikk ikke med seg hva som skjedde i front,men plutselig fikk hun bilen foran mer eller mindre parkert på panseret før den veltet over på siden.

Finalen ble rødflagget og kjørt på nytt, dog uten de tre som var involvert i ”sandwichen”. Rebecca Hunsbedt fikk med det en 5. plass og kan smykke seg med tittelen: Dronningen av Konsmo Motorbane 2018.

Før løpet ledet Frode Kallhovd ”kongen” men måtte rett og slett se seg slått av hjemmeføreren som lå to poeng bak, da det ble en fjerdeplass i A-finalen. Markus Solberg hadde blant annet et fartsfylt møte med autovernet før han kjørte inn til den sure tredjeplassen i B-finalen (Les: sur da det er to i opprykk til neste finale). Solberg fikk dermed en 8. Plass.

C-finalen til Morten Lislevand fikk en brå stopp da bilen ble stående i autovernet over kulen, dermed ble det en 14. plass. Anders Bjærum kjørte også inn til en sur tredjeplass, dog i D-finalen og fikk med det 15. plassen.

Ulykkesfugler

Tre av seniorsjåførene valgte å bryte løpet allerede etter lørdagens innledende omganger. Jon Olav Hodne (33. plass) forsøkte seg nok en gang i en fremhjulstrekeker, dog uten hell. Det er nærliggende å si at Hodne hadde fler punkteringer enn poeng, i så måte var avbudet velbegrunnet.

Judith Rafoss (36. plass) hadde trolig mer problemer med bobla enn med motivasjonen – for med tre brutte omganger og en avsluttende femteplass – var også hennes avbud mer enn vel begrunnet.

Siste lokale ulykkesfugl finner vi nederst på resultatlisten. Arnold Falkgjerdet (37. plass) begynte lørdagen med en femteplass men hadde to brudd deretter – blant annet etter et møte med autovernet – avbudet ble lagt inn allerede før fjerde omgang.

Juniorsjåføren Hanne Jobine Eriksen kjørte løpet med Opelen ”Astrix”, som sikret henne klubbmestertittelen forrige helg. Etter lørdagens fire innledende omganger lå Eriksen på en sjetteplass, men under søndagens to innledende runder var hun ikke å se.

Dette skulle senere vise seg å skyldes bilproblemer, men Eriksen hadde likevel nok poeng til å kjøre B-finalen. ”Astrix” var tydelig preget etter lørdagens prestasjoner, så Eriksen måtte til slutt bryte B-finalen og fikk dermed en 9. plass.

Rallycrossdebut

Pål Vegard Josdal debuterte i rallycrossklassen med sin nyinnkjøpte BMW. Med vått og sleipt banedekke ble det tilegnelse av en og annen ny erfaring for Josdal, som forøvrig sørget for mye god publikumsunderholdning i sine mange piruetter. Pål Vegard Josdal ble nummer tre i Sørlandsmesterens rallycrossklasse.