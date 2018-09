Pallplassering i norgescupen til Budosør

BÆRUM: I helga har Budosør deltatt på sesongens første stevne, som ble holdt i Nadderudhallen i Bærum. Stevnet var todelt med barnestevne (Jubapool) og norgescup (Ipponcup). Budosør stilte med seks barn og fem ungdom og senior.

Barna startet først, hvor alle gjennomførte gode kamper. Særlig imponerende var Sverre Husebø som debuterte på konkurranse, som taklet det hele veldig bra. Det er ingen plassering i barneklassen, så her er alle vinnere.

I neste omgang fikk de større prøve seg på Ipponcup. Ida og Lise Hovrind deltok på sitt første ungdomsstevne (U15) og for første gang deltok tvillingene i hver sin klasse. Ida i -40kg og Lise i -36kg. Jentene gikk gode kamper, og endte med to bronsemedaljer.

Daniel Hovrind og Simen Brunvatne deltok begge i -66kg ungdom (U18) og Daniel Olsen stilte i -55kg (U21). De kjempet jevnt i alle kampene. Det var til stor underholdning for tilskuerne, hvor selv landslagsutøverne slet. Daniel Hovrind kom til bronsefinalen, men dessverre kom alle guttene våre tomhendte hjem denne gangen.

Elin Bjarnadottir deltok i damer -63kg, som til tross ble slått sammen med damer -70kg. Hun klarte å kjempe seg til en sølvmedalje. Guttene og Elin, som også deltok på nordisk tidligere i vår, har tydelig forbedret seg fra forrige stevne. Dette er noe vi har jobbet målrettet mot.

Det er moro når vår lokale klubb kan utfordre selv landslagsutøvere på matta, og ekstra moro er det når samtlige foreldre stiller opp for barna. Det viktigste er at vi stiller som et lag og at det blir en god opplevelse, da spesielt for barna. Det alene gjorde helgen til en suksess, medaljene ble en bonus!

Neste stevnet blir vestlandscup i Sandnes for ungdom og senior 20. oktober, og østlandscup i Sande for barna 27. oktober.