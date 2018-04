Arendal-duo til sykehus

ARENDAL: Det ble dramatikk på flere måter da juniorlaget spilte sesongens første offisielle Arendal-kamp tirsdag kveld. NM-kvalifiseringskampen mot MK endte 6-5 til Arendal.

Dermed er juniorlaget videre i cupen, men det som nok kommer til å bli husket lengst fra dette oppgjøret er de to Arendal-spillerne som begge måtte kjøres bort med sykebil under kampen. Situasjonen oppstod da Stian Debess og André Brinch rett og slett løp inn i hverandre. Begge fikk en kraftig smell i hodet, og det så umiddelbart ut som om det gikk verst utover tennene hos begge to.

Tannlegebesøk

Tilstanden for de to Arendal-spillerne ble avklart sent tirsdag kveld. Etter en sjekk på sykehuset er det konstatert at begge to må gjennom en ordentlig runde hos tannlegen i løpet av onsdagen - men ellers skal de primært bare være forslått etter sammenstøtet.

- Det var en veldig lei situasjon, og vi skulle selvfølgelig gjerne ha unngått at slikt skjer. Men det er tøffe gutter som kommer tilbake, selv om vi frykter at de kan bli borte en periode nå, sier Arendal-trener Kjell Inge Askeland.

Ledet klart

Selve kampen fikk etter dette et merkelig forløp. Arendal ledet 3-1 da den alvorlige skadesituasjonen oppstod - og det ble rundt 25 minutters stopp i spiller. Da kampen kom igang igjen, økte Arendal til 4-1 før lagene gikk inn til en velfortjent pause.

- Vi var enige i garderoben om at vi skulle punktere kampen ordentlig så raskt som mulig etter pause. Og det leverte spillerne på, for det var knapt gått fem minutter av 2. omgang før Arendal ledet 6-1. Frem til da leverte vi en veldig solid prestasjon, men dessverre ble ikke resten av kampen like god. Den siste halvtimen slapp vi oss ned og MK kom sterkt tilbake. Til slutt endte det 6-5, noe vi får være glade for, sier trener Askeland som håper at juniorlaget kan stille et konkurransedyktig lag når de ordinære rundene i cupen starter.

- Vi manglet flere sentrale spillere i dag, og vi håper disse kan brukes i senere cup-kamper, for da mener jeg vi har et veldig godt lag, understreker Askeland.

Kampens store spiller ble for øvrig en debutant. Jonas Gylland noterte seg for tre scoringer i sin første offisielle kamp i helhvit Arendal-drakt. Stian Debess scoret også et mål før han ble skadet. I tillegg noterte Anders Hylen Pedersen og Michael Bothne Bleika seg for fine scoringer.

ARENDAL - MK 6-5 (4-1)