Fra Molde til Våg FK

KRISTIANSAND: Waaden er bosatt med samboer i Kjerrheia, midt i tjukkeste Vågsbygd.

Han er opprinnelig fra Larvik, og trådte sine barnefotballsko i Fram Larvik fra 8 til 13 års alder. Deretter spilte han ungdomsfotball for IL Stag fram til han var 17 år. På tampen av den perioden fikk han også med seg et par A-kamper for klubben. Året etter tilbragte han i militæret, før han startet og fullførte en bachelor i organisasjonsledelse på UiA her i Kristiansand i perioden 2008-2012.

Speider etter spillere

Helt siden barne- og tidlige ungdomsår har 28-åringen vært lidenskapelig opptatt av fotball, og da spesielt spillerlogistikk.

Overganger, mønstre, egenskaper, hvem passer til hva osv. Foran pc'en fattet han derfor interesse for logistikkverktøyet Wyscout. En internasjonalt anerkjent plattform for vurderinger av enkeltspilleres egenskaper basert på statistikk.

Gjennom dette har han da også på egenhånd skaffet seg et navn kjent nok til at flere klubber bruker ham jevnlig til å besiktige spillere.

Både lever og studerer fotball

Etter UiA-studiet valgte Tommy å arbeide sivilt. Telenor fikk nyte godt av hans kundebehandler- og salgsegenskaper. Denne perioden varte fra 2012-2016, før han igjen valgte å sette seg på skolebenken. Valget falt på masterstudiet i Sports Management på Høgskolen i Molde. I forbindelse med masterstudiet har han i denne perioden både hatt praksisplass på Aker-akademiet til Molde FK, vært trener i Træff IL, samt hatt et kortere opphold I utviklingsavdelingen til FK Jerv i Grimstad. Nå gleder han seg voldsomt til å gyve løs på treneroppgaven sammen med resten av trenerteamet rundt G14-1. Dette skjer først i begynnelsen av januar, men kanskje får han sett laget i en treningskamp før oppstart. Uansett, guttene på G14-1 kan glede seg til tøffe utfordringer utover vinteren - sammen med en trener som alltid gir alt.

Våg FK er særdeles glad for å ha Tommy Waaden med på laget fremover, og vi ønsker han velkommen til klubben.