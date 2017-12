Randesund-spillere igjen tatt ut på landslaget

KRISTIANSAND: Det har vært en god desember for Randesund G18. Gutter fra denne gruppa har markert seg med gode resultater både i 2. divisjon, 3. divisjon og i Lerøyserien i denne måneden. Og dette ble bekreftet med det nye landslagsuttaket for G00. Dette landslaget skal samles 3. januar og forberede seg til kamper i Balatonboglár i Ungarn 5.-.7. januar. Her skal de spille mot Ungarn, Slovenia og Kroatia.

Det er innkalt to gutter fra Randesund denne gangen. Både Markus Nilsen og Eric Nicolay Jensen skal være med. Begge har vært med tidligere, og får nå en ny sjanse til å vise seg frem. I tillegg er William Fiala Gjermundnes på reservelista. William har vært med på hver samling frem til nå, men denne gangen ville landslagsledelsen kartlegge andre.

Det rulleres en del på hvem som blir kalt inn fra gang til gang. Beskjeden fra landslaget er at han definitivt ikke er ute av dansen og vil få sjansen igjen seinere. I tillegg står også Torstein Risdal Hannås fra Otra/AK 28 på reservelista. Alle fire guttene går til daglig på toppidrett håndball på KKG.