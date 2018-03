Krister-Hagen-vant-i-Kroatia

Det ble en tøff avslutning på Istrian Spring Trophy. Regn og mye nedbør gav rytterne tøffe forhold under den avsluttende etappen. Laget, med Krister Hagen i spissen, kjempet med nebb og klør for å forsvare den gule ledertrøyen. Laget ble satt frem og styrte hovedfeltet på en fantastisk måte. Øivind Lukkedal holdt et høyt tempo opp den siste kategoriserte etappen med 15km igjen og tauet de siste utbryterne inn på toppen.

Inn mot mål var det mye sidevind og sprekker i feltet, men guttene klarte å holde seg samlet og leverte Hagen på en glimrende måte inn på oppløpet.

Team Coop

– Deilig, deilig! En stor lettelse å ta seieren sammenlagt, sier Krister Hagen og utdyper:

– Endelig klarte jeg det. Jeg har vært nære før så det var utrolig godt å dra hjem seieren denne gangen. Laget er helt utrolig, vi hadde stålkontroll hele løpet og det er en fryd å se gutta legge ned så mye arbeid. De hjelper meg enormt og er sterke på slutten. Drar inn på bruddforsøk på slutten etter å ha dratt hovedfeltet hele dagen. Vi viser vi er et av de sterkeste lagene her nede. Satt perfekt på oppløpet.

Magnus Børresen er selvfølgelig utrolig godt fornøyd med dagen i dag:

Gutta legger ned utrolig mye godt arbeid. De slapp av gårde et lite brudd i starten med tre stykker. De tauer feltet hele dagen og er der til og med på slutten og dekker alle støt på vei inn mot mål. Kristian og Håkon kjører et flott opptrekk og gir et perfekt leadout til Hagen som ender opp på sjette plass på etappen. I dag var det sammenlagtseieren som gjaldt og vi er utrolig godt fornøyd med å levere på det.

Håkon leverte Krister inn på oppløpet og forteller om en ”hektisk finale med velt og tøff posisjonskamp. Da var det godt å ligge fremme og holde Krister unna trøbbel og gi ham en god posisjon inn på oppløpet. Det var veldig kjekt å dra inn seieren i dag. Kjekt for hele laget. En bra start på sesongen.

Etter å ha herjet i Kroatia vender gutta snutten hjemover før nye løp venter de i Frankrike 19. mars.