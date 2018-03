Han er ny trener for Vindbjart G14

VENNESLA: Av og til er lykken bedre enn forstanden! Majid flyttet tilfeldigvis til bygda og bosatte seg et «frispark» unna idrettsplassen. Da noen i klubben ble klar over dette, var veien kort til å få ham med i en oppgave i VFK. For vi visste at Majid var en fotballpersonlighet som vi måtte få med oss – et skikkelig scoop for klubben!

Dermed ble det G 14-laget(2004) som ble treneroppgaven til Majid. Der er han hovedtrener sammen med noen ivrige foreldretrenere som støtte.

Litt om Majid:

– Født i 1987.

– Trener med UEFA B-lisens.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Vært trener i Vigør, Våg, Søgne (både lagstrener og spillerutvikler) og Start. Har også vært innom krets.

Majid er et dedikert fotballmenneske som er en fryd å få til klubben. Han blir med i et trenerteam i ungdomsavdelingen som denne sesongen aldri har vært bedre i klubbens historie.

Vi ønsker Majid hjertelig velkommen til oss i Vennesla og Vindbjart!