To nye MMA-seire til Kristiansand-klubb

NYKØBING, DANMARK. Starten til Sørlandets Kampsportsenter (SKS) har begynt bra. For knappe to uker siden dro SKS inn to nye seire i det danske stevnet «MMA Galla vol.4.» Dette er et av Europas største stevner og ble avholdt i Nykøbing i midten av januar. Navid Majeedi vant i sin klasse på 60 kg, og Aslan Magomadov vant i klassen på 75 kg. Både Majeedi og Magomadov kan i tillegg skryte på seg NM-titler i Thaiboksing som ble avholdt 2. desember 2017 i Oslo.

Den lille klubben fra Sørlandet er stolte av seirene så langt. Majeedis neste mål er å prøve å sikre seg en VM-tittel i Thaiboksing. VM skal avholdes i Norge, men dato er foreløpig ukjent.

SKS har per i dag et samarbeid med Spartacus MMA som holder til i Vennesla. SKS har fått lov til å trene hos Spartacus men de selv leter etter egne lokaler. Planen er å åpne et nytt senter sentrumsnært i Kristiansand for å utvide kampsport-tilbudet på Sørlandet.

SKS og Spartacus dro sammen ned til Nykøbing nå i januar og det var ikke bare SKS som dro hjem med seier. Spartacus MMA sin deltaker Inge Paulsen tok seieren i 93 kg-klassen.

Talenter og ambisjoner er det iallfall ikke mangel på hos SKS. Med fem seire på to store stevner i løpet av en snau måned har klubben allerede fått internasjonal anerkjennelse.

PS! Emin Magomadov fra SKS skal representere Norge i landskamp mot Pakistan 22. mars.

