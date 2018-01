Vurderer å legge ned Sykkelkarusellen

KRISTIANSAND: – Vi er er avhengige av å få en styreleder som kan ta over for Steinar Vigsnes for at Sykkelkarusellen skal bestå. Klarer vi ikke det innen to uker, må vi trolig legge ned karusellen, sier styremedlem Lene Røstad.

Alternativet kan være å redusere antall ritt fra 13 ritt i 2017 til for eksempel seks ritt i 2018. Avgjørelsen tas på et ekstraordinært årsmøte om to uker.

– Vi håper det blir karusell også i år. Om noen kan tenke seg å overta som styreleder, vil vi gjerne at de tar kontakt med oss, sier Røstad.

Utviklingen i antall deltakere forrige sesong var spesielt gledelig på de tre første rittene, med over 100 deltakere på hvert ritt. Deretter falt deltakerantallet til mellom 50 og 60. Vi var litt uheldige med noen av rittene i 2017, siden det i tre-fire av dem var veiarbeid på den aktuelle strekningen. Sikkerheten er alltid i fokus, men sist sesong var det en ulykke i et av rittene, og det var på Dønnestad.

Statusen har å gjøre med de utfordringer som Sykkelkarusellen har fått. Det har trådt i kraft en forskrift fra sentralt hold, og den gjelder fra og med 1. januar 2018. Det er krav om at løypevakter må gjennomføre godkjent opplæring for å være med på rittene. Både Statens vegvesen og Sykkelforbundet har vært engasjert i prosessen. De har gitt Sykkelkarusellen en tilbakemelding. Man setter minimumskrav til utdanning.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hva kursene skal gå ut på, når det skal skje, og hvordan det skal skje, er foreløpig ikke avklart. Men man må nå ha utdanning for å være løypevakt, for å dirigere trafikken og for å sette ut offisielle skilt som skal følges. Syklingen må alltid foregå i henhold til trafikktilbudet, og i henhold til de regler og sedvaner som til enhver tid gjelder. Vegvesenet setter nå nye krav til sikkerhet for syklingen. Et kurs kan koste fra kroner 2500 eller mer.

Thom Eikeland (74)

Hva synes du om Sykkelkarusellen?

–Jeg har vært med i alle år, og jeg synes det er et flott tiltak. Vi bør ikke legge den ned!

Hva liker du med organisert sykling?

– Det er gøy når det er grei deltakelse. Det er nesten hver onsdag på våren og på høsten. Man utvikler kameratskapet, og man konkurrerer.