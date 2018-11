ØIF-seier foran rekordpublikum

ARENDAL: Det ble skremmende og spennende mot Kolstad i toppkampen i Sør Amfi. Halloween-kampen ble en skikkelig «knokkelkamp». Foran rekordmange 2083 tilskuere stakk hjemmelaget av gårde med begge poengene og holder med det tabelltoppen.

André Lindboe fikk sjansen da bare sekunder sto igjen av kampen. Venstrevingen satte avslutningen i mål og ØIF kunne juble for 27-26 i toppoppgjøret mot Kolstad.

– Fint å få denne. Vi er ikke hundre prosent. En sliteseier og herlige to poeng, jubler Martin Lindell.

Det var en kamp som skiftet gjennom 60 minutter.

– Ofte blir det slik når de to øverste lagene møtes. De var gode og ga oss masse motstand. Slike kamper er herlig å vinne, smiler svensken, som scoret seks mål i kampen.

Første kamp etter landslagspause

Kampen var den første etter en landslagspause og ØIF var fast bestemt på at laget skulle fortsette i samme stimen som før pausen.

– Det blir noen dumme feil. Vi kan ikke tro at det kommer av seg selv. Det er noen ganger jeg selv kunne gått på enda hardere, men det kjennes ut som jeg er på gang. Og det er en styrke for laget at vi kan bytte og spille 50/50 av tiden. Da sparer en også kroppen i det harde programmet, smiler han.

Laurits Mo Rannekleiv var også sliten og lykkelig etter sliteseieren.

– At André setter den siste helt på slutten, er rått. Da klikker vi helt. Det gjør vondt i ørene av all jubelen som var da. Ikke noe er så deilig som å avgjøre slike kamper som denne, sier strek-kjempen.

For mange feil

I likhet med Lindell så mener Rannekleiv at det ble gjort litt for mange feil. Og spillerne ble utålmodige av at Kolstad fikk ta tempoet ut av kampen med å bruke lang tid i angrep.

– Og vi kan glede oss over mer penger i botekassen. Vi er lovet penger for hver seier vi har på rekke. Det er også nydelig å tenke, smiler han.

– Kolstad er lure. De bruker mye tid, men vi er klar over at de kommer til å gjøre det. Likevel blir vi utålmodige, men vi klarte heldigvis å dra det i land, slår han fast.

Det var gjestene fra Trondheim som fikk den beste starten i halloweenkampen i Sør Amfi. Etter åtte minutter hadde trønderne fått en tremålsledelse. ØIF lå under 3-6 mot Kolstad, som i starten av kampen fikk lov å bruke svært lang tid i angrepene sine.

Jevnspilt

ØIF-guttene ble brutt og gjorde personlige feil i angrep, og fikk dermed et par kontringer imot. Det utnyttet Kolstad til fulle.

Men etter hvert klarte André Bergsholm Kristensen å spille seg inn i kampen og fikk redningene som uteble de første minuttene. Det sørget for at ØIF kom nærmere og etter 13 minutter var det 6-7 på kuben i Sør Amfi. Kampen hadde frem til da vært det som mildt sagt kan kalles for uryddig. Av begge lag.

ØIF hadde muligheter til å komme helt opp på siden av gjestene, men stolpene var ikke helt på ØIFs side i starten.

Etter knapt 18 minutter, da Martin Lindell satte inn sitt fjerde for kvelden så langt, sto det 8-8 og ØIF hadde kommet à jour med gjestene i toppkampen. Da samme mann etter 18,38 hamret inn en ny scoring, etter at Kolstad for en gangs skyld hadde blitt avblåst for en brøyt, var ØIF for første gang i ledelsen i kampen.

De neste minuttene ble preget av en del feil fra begge lag. Kolstad utlignet til 9-9. Begge lag hadde sine sjanser til å sette en ny scoring, men ingenting skjedde før etter 23.20, da Sander Simonsen gjorde 10-9. I mellomtiden hadde begge lag hatt tre-fire gode tilbud, som enten målvaktene reddet, eller som gikk utenfor.

André Bergsholm Kristensen spilte seg stort opp utover i kampen og etter 24.20 reddet han et straffekast fra Kolstads gode William Aar. Redningen kom etter at Kolstad hadde fått straffe da André Lindboe var litt for hardhendt med en Kolstad-spiller, noe som medførte en tominutter på Lindboe. Og da ØIF misset i angrep, kunne Kolstad sette ballen rett i et åpent mål til 10-10.

Knapp pauseledelse

Spenningen var til å ta og føle på i Sør Amfi.

Til pause sto det 12-11 til ØIF, etter at Martin Lindell hadde presset seg gjennom Kolstad-forsvaret med halvminuttet igjen av omgangen. Kolstad klarte ikke å utnytte sitt siste angrep i omgangen.

ØIF klarte å feste et bedre grep om starten av andre omgang, skjønt det var vanskelig å bli kvitt Kolstad. Det ble ikke enklere av at ØIF måtte spille i undertall – 4 mot 6. Men likevel klarte – takket være et lurt skudd fra Sondre Paulsen – klarte ØIF å komme helskinnet ut av undertallet.

ØIF vekslet mellom å være et eller to mål foran. Hver gang ØIF fikk to måls ledelse, slo Kolstad tilbake. Etter 42 minutter var det 20-18. To og et halvt minutt senere var det 21-20. Spenningen var stor i Sør Amfi, foran det som var sesongbeste med 2038 tilskuere på tribunen. Som ventet før kampen, var det William Aar og Rasmus Carlsen som bar det tyngste lasset for Kolstad.

Marinko Kurtovic rokerte litt om på laget i andre omgang. Lindell gikk ut til fordel for Eirik Heia Pedersen.

Kolstad fikk som i første omgang, holde på svært lenge i angrep, uten at dommerne var i nærheten av å blåse passivt. Da laget utlignet til 23-23, hadde laget fått kaste ball, uten å gjøre forsøk på å avslutte i over et minutt. Da sto det ti minutter igjen på kampklokka.

Kolstad i ledelsen

ØIF slet i angrep og tok flere avslutninger som endte med skudd utenfor, eller som ble reddet av Lars Eggen Rismark i Kolstad-målet. Da André Lindboe skjøt utenfor i overtall for ØIF, ga det Kolstad sjansen til å gå i ledelsen. Den sjansen grep trønderne. Med sju minutter igjen var ØIF et mål bak.

Og da Sondre Paulsen fikk et straffekast reddet med fem minutter igjen, da så det mørkt ut for ØIF.

Men Josip Vidovic satte ballen i åpent mål da ØIF brøt Kolstads angrep. Da sto det 25-25. Like etter reddet Kristijan Jurisic og ØIF fikk en kontring. André Lindboe ble tatt av Håkon Følstad. Kolstad-spilleren fikk tominutter og Lindboe straffe. Det satte Lindboe selv i mål. 26-25 og ØIF tilbake i føringen.

God ØIF-målvakt

To og et halvt minutt igjen. Nervepirrende minutter for alle og enhver i Sør Amfi. Men Kolstad var ikke slått og kom tilbake. ØIF valgte å markere ut Rasmus Carlsen i sluttminuttene. Inn i siste spilleminutt var det 26-26 og Jurisic vartet opp med en ny redning.

Med et halvt minutt igjen var det Marinko Kurtovic sin tur til å ta lagets siste time out. Martin Lindell satset, men ble tatt av Rolands Putans. Det endte med tominutter på trønderen og frikast til ØIF med 15 sekunder igjen.

Ballen endte hos André LIndboe som satte inn 27-26 og seier – til øredøvende jubel fra de fremmøtte.