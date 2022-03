I en tett, jevn og underholdende kamp mellom de to lokale old boys-lagene Idda Falcons og KIK Warriors, var det de blåkledde falkene som kjempet seg til seier.

KRISTIANSAND: Under radaren for de fleste, gjør tre av byens ishockeylag opp seg imellom i det som kalles SHL, eller Sørlandet Hockey League, freidig lånt av den svenske toppserien. Idda Falcons, KIK Warriors og KSI Crusaders er byens tre seniorlag utenfor offisielt seriespill, og hvorfor ikke bare gjøre det på egen hånd?

Søndag kveld sto erkerivalene i Idda ishockeyklubb og Kristiansand ishockeyklubb på hver sin halvdel av isen på Idda arena. Med mye historie mellom klubbene og mange personlige følelser, har disse oppgjørene tidvis gått heftig for seg tidligere, men la oss bare ta det med en gang: Denne gangen var stemningen upåklagelig mellom de to lagene, og det var ishockey slik ishockey skal spilles.

Mål i undertall

Kampen var som nevnt tett og jevn, og lagene byttet på å føre kampen. Det var stillingskrig, og begge lags målvakter vartet opp med storspill. Det var først da Idda Falcons fikk en spiller utvist at vi fikk se kampens forløsende scoring. Med en mann mindre på isen, fikk hjemmelagets Jorens Fibigs tak i pucken. I stedet for å kvitte seg med pucken og dumpe den ned i motstanderens sone, beholdt han roen og holdt og holdt på pucken. Til slutt fant han rekkekamerat Espen Gustavson, som uten å nøle sendte lagets spillende hovedtrener, Jason Bayne på blank. Alene med keeper, gjorde han ingen feil, og stillingen var 1-0. Resten av perioden ble dominert av KIK, og kun en svært våken Marcos Toro i Idda-buret sørget for at hjemmelaget kunne gå i garderoben med ettmålsledelse til første pause.

Idda best i andre periode

I starten av andre periode var det Idda som tok kontroll på kampen. Med knallhard forechecking og oppofrende spill, slet gjestene med å etablere spill i offensiv sone. Idda produserte flere store sjanser, spesielt hadde førsterekka mange gode sjanser som både kunne og burde ført til scoringer. Det måtte rot til fra en ellers meget god KIK-keeper, for at Idda skulle øke ledelsen. Etter mye klabb og babb og fram og tilbake, dunket backen Andre Ruud inn en puck i det tomme buret. 2-0. Perioden bar ellers preg av mange utvisninger, og spesielt var det Idda som fikk mange uønskede turer i «fryseboksen». KIK ristet av seg skuffelsen etter det andre baklengsmålet og etablerte seg etter hvert i Iddas sone. Hjemmelaget strevde med å få kontroll på pucken, kom seg ikke ut av sona, og måtte til slutt godta at reduseringen var et faktum.

Spillerne takker for kampen etter et spennende oppgjør. Foto: Privat

Tidlig utligning

Kveldens publikum hadde knapt satt seg etter den andre pausen, da KIK igjen var på farten og utlignet til 2-2. Det ble etterfulgt av et par paniske Idda-minutter og et par runder til i undertall. Men av en eller annen grunn var det i undertall magien skjedde denne kvelden, og omtrent identisk med det første målet, var igjen Jason Bayne sikkerheten selv alene mot mål etter nydelig frispilling fra Harvey Broughton og Jorens Fibigs. 3-2 skulle bli til 4-2 også, da Roald Andersen gjorde en god jobb bak mål og dagens debutant Thomas Lindal kjempet og kjempet og fikk sendt av gårde et skudd. Keeperen reddet, men på returen var Jarle Kvanvig på plass og sendte Idda tilbake i en tomålsledelse.

Spenning mot slutten

KIK ga seg ikke, og ga kamp til døra. Først fikk de inn en ny redusering, og plutselig handlet alt om å ri av stormen for Idda Falcons. Den jobben skulle bli enda vanskeligere da målscorer Jarle Kvanvig dro på seg en klønete utvisning med under to minutter igjen på klokka. KIK tok ut keeperen og spilte resten av kampen 6 mot 4, men dette var kvelden hvor heroisk innsats ga betaling. Det ble ikke flere mål, og Idda Falcons tok seieren 4-3. Det betyr at det er de blå som har «the bragging rights» fram til de to klubbene igjen møtes i palmehelga. Da er det bare å møte opp, for alle var enige om at dette var moro.