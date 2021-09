Sørlendinger jakter seier i Danmark

UTØVERBLOGG: Etter halvannet år uten stevner eller kamper har utøverne nå slått seg ut av isolasjonsboblen og tilbake til thaiboksing-ringen. Forrige helg arrangerte Grip Gym det første thaiboksing-stevnet siden pandemien slo knockout på landet. Det ble avviklet ute i finværet under «Norway Muay Thai Festival». Oksa Muay Thai stilte med to utøvere: Elias Sirak og Amalie Qvam.

Dette var Siraks første kamp, og selv om han beviste for alle at han er en ekte thaikjempe med hjerte for fighting, ble det dessverre tap på poeng mot en sterk motstander fra Stavanger-klubben «8 Limbs». Det var riktignok en jevn og god kamp. Vi gleder oss til å se Sirak i ringen igjen snart. Hans første kommentar etter matchen var : – Jeg må få gått en kamp til!

Amalie Qvam på sin side møtte en erfaren taekwondo-fighter fra «NCA» i Trondheim. Det ble stil mot stil, hvor Qvam pushet og styrte matchen samtlige runder. Motstanderen var dog flink til å benytte seg av rekkevidde og taekwondo-teknikker for å holde avstand og finne åpninger. Dermed endte kampen uavgjort.

Nå er vi allerede i full gang med å forberede oss til neste stevne og videre mot NM. Vi reiser hjem med gode erfaringer og takknemlighet for å ha vært med på et godt gjennomført stevne med hele thaiboksing-familien samlet. Vi satser på overbevisende seire neste gang!

Kommende helg reiser Oksa til København for å kjempe under Danmarks største thaiboksing-stevne «Mikenta Fight Night», lørdag 4. september. Undertegnede (som til daglig er lektor ved Vennesla videregående skole) og lektorstudent Anna Holbek har trent hardt foran arrangementet, med hjelp fra styrketrener Hans Jørgen Rulffs og muskelterapeut Toni Tando.

Både Anna og jeg skal møte mer erfarne fightere i ringen, men vi gleder oss enormt til å gå kamp igjen etter en lang pause. Vi lover gode kamper og skal gi alt for å hente hjem to seire til Norge. Kampene blir lagt ut på nett etter stevnet kl. 22 på sport-live.dk.

Kampen til Amalie forrige helg kan sees her

Kampen til Elias forrige helg kan sees her