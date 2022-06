KRISTIANSAND: Kristine begynner i en 50 prosent stilling som daglig leder i klubben, og vil dermed ha det øverste daglige ansvaret for drift i klubben, og ha personalansvar for klubbens ansatte. Kristine vil i det daglige forholde seg til styret i Søgne FK som hennes overordnede.

Kristine har bachelor i idrett fra Universitetet i Agder, og har i tillegg tatt coaching og ledelse gjennom Norges idrettshøgskole.

Hun har lang erfaring som frivillig og tillitsvalgt i idretten, både som styremedlem i Gjerstad idrettslag, lederverv og styremedlem i Ungdomsutvalget i Agder idrettskrets, vararepresentant og styremedlem i hovedstyret i Agder idrettskrets fra 2019-2022, og fra i år styremedlem i Søgne idrettslag. Kristine har de siste årene bodd i Søgne, og er etablert på Langenes med samboer og 2 små barn.

Hva tenker du om det du skal i gang med nå?

– Dette ser jeg veldig fram til. Idretten har bestandig vært en stor del av meg, og jeg får så mye igjen av å være en del av den. Jeg har i mange år engasjert meg frivillig, og drømt om å få jobbe innen idretten. Dette er en flott mulighet, og jeg gleder meg til å bli del av Søgne FK.

Du kommer til en fotballklubb, og har ikke drevet med fotball selv, hva tenker du om det?

-Det tror jeg skal gå veldig fint. Selv om jeg ikke kan så mye om fotball, så gleder jeg meg til å lære. Jeg er opptatt av engasjement, mennesker og idrettsglede for alle. Jeg har troen på at med min utdanning, erfaringer og lyst etter å få jobbe med idrett vil bidra til å utvikle en enda bedre klubb.

Hvordan vil vi merke at du begynner hos oss?

– Jeg er positiv, for frivillighet og opptatt av gode resultater. Relasjoner er svært viktig for meg, og det å skape et inkluderende og sosialt fellesskap hvor alle trives. Jeg håper dere vil merke at jeg har et stort fokus rettet mot trivsel og engasjement, og tror at vi sammen kan øke engasjementet i klubben, interessen fra næringslivet og gjøre en stor og viktig klubb for mange enda viktigere for lokalsamfunnet i Søgne.

Hva er det første du vil gjøre som ny daglig leder?

– Jeg må bli kjent med klubben og menneskene som er i den. Klubben er et fellesskap, og det er viktig for meg å bli kjent med klubbkulturen og forsøke å utvikle den videre i ønsket retning. Fotball er ikke min sterkeste side, men med allsidig idrettserfaring og iver etter å lære, så tror jeg ikke det vil være negativt.

Du gleder deg?

– Selvsagt gjør jeg det. Jeg er spent og klar for å jobbe med det jeg har drømt om lenge. Jeg ønsker å være i klubben lenge, og håper på sikt at jeg kan få jobbe mye mer enn 50 prosent.